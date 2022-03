Belle balade à Bonn

Si elle a perdu - de justesse - son titre de capitale fédérale allemande au profit de Berlin voici un peu plus de trente ans, Bonn n’a sans doute pas perdu au change. Tous les ministères ont une deuxième antenne dans la cité rhénane et huit d’entre eux sont carrément restés en place, dont le très important ministère de la Défense. De plus, un certain nombre d’institutions internationales y ont été accueillies, à commencer par les Nations Unies qui y ont leur département Environnement. À un peu plus de deux heures de Bruxelles, la ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est située à une vingtaine de kilomètres de Cologne, facilement accessible en train.

Une halte à ne manquer sous aucun prétexte

Si vous avez deux ou trois jours, c’est un point de chute idéal, qui ne manque pas d’atouts, y compris sa proche banlieue, comme à la superbe gare de Rolandseck, hameau de Remagen très apprécié à l’époque romantique et prussienne. "Les sept collines", de l’autre côté du Père Rhin, représentent, dans les Nibelungen, le corps de Fafnir, le géant transformé en dragon après la mort de son frère pour conserver l’anneau. Siegfried a tué ce dragon et ces collines représentent le corps de ce dragon en dessous duquel est conservé l’anneau. Plus au cœur de la culture allemande, ce n’est pas possible. D’un autre point de vue, on aperçoit une arche, celle de Roland : dans la culture rhénane, ce héros était amoureux de la princesse Hildegund, parti au combat, il n’est pas revenu, elle s’est retirée au couvent sur l’île et par la suite il est revenu mais c’était trop tard pour l’épouser. Il construisit donc un château dont seule ne subsiste que cette arche. Seul hic : et le château et le couvent sont du XIIe siècle, et l’histoire de Roland se passe quatre siècles plus tôt. Tout le monde le sait au XIXe siècle, mais tout le monde s’en fout puisque le romantisme prévaut.

Cette halte sur la ligne de Coblence à Cologne attirait donc là la haute bourgeoisie locale désireuse de plaisirs romantiques. Le bâtiment de la gare date de 1859 et c’est une des premières constructions non industrielle montrant la structure en fonte. Le balcon fait ainsi le tour du bâtiment.

Après guerre, la Deutsche Bahn ne voulait plus de ce bâtiment tombé en désuétude et il devint un squat occupé par un galeriste, Johannes Pasmut, à Bad Godesberg. Avec des amis, il créa une fondation et fit de cette gare le musée Arp, une institution reconnue et reçut des fonds notamment octroyés dans le cadre du déplacement de la capitale de Bonn vers Berlin. L’architecte américain Richard Mayer fut chargé de construire dans la falaise le bâtiment de l’arrière devant accueillir le musée. Abstraction organique (Hans Arp) et abstraction constructiviste (son épouse Sophie Tauber) se retrouvent ici.

L’intérieur de la gare voyait les 1ère et 2e classes au premier étage (sublime salle de restaurant aujourd’hui) et le rez-de-chaussée accueillait les 3e et 4e classes. Le bâtiment du musée, de l’autre côté du chemin de fer, a été conçu de telle manière à ce que le trafic ne fut jamais interrompu, Mayer ayant imaginé pour le visiteur une promenade architecturale, obligeant le promeneur à faire des découvertes : dans un univers blanc, le couloir sous voies sera rectangulaire avant qu’une fois dans la falaise, il joue sur la circulaire, avec un puits de lumière accueillant un ascenseur menant à un belvédère… La lumière du soleil jouera sur les volumes et sur la métamorphose permanente du bâtiment.

Actuellement, le musée présente une partie de la collection de Gustav Rau, un médecin parti pratiquer la médecine en Afrique, destinée à terme à être vendue au profit de l’Unicef mais auparavant, à être présentée au travers de diverses expositions. À Rolandseck sont conservées 278 des pièces de cette collection. La présente exposition évoque la femme dans la peinture, et mélange des pièces de la collection Rau avec celles du musée Böttcherstraße, fruit d’une collection constituée par Ludwig Roselius, près de Brême, et consacrée à Paula Modersohn-Becker. Les portraits et paysages de cette artiste postimpressionniste née à Dresde et décédée à seulement 31 ans entrent ainsi en relation avec Renoir, Cranach (et son célèbre portrait de Katharina von Bora, souvent montré en compagnie de celui de son époux, Martin Luther), Claude Monet, Maurice Denis, entre autres.

La suite du musée, dominant la gare, est consacrée à l’art contemporain et vaut autant pour les œuvres présentées que par son architecture ou encore la vue qu’elle offre sur le Rhin et les collines déjà évoquées.

Le cerveau sous toutes ses coutures

Il en va de même pour le Kunstmuseum de Bonn et son voisin le Bundeskunsthalle qui accueille, entre autres, une exposition sur le cerveau dans les arts et les sciences jusqu’au 26 juin. Différents aspects y sont abordés : les sciences du cerveau, l’histoire culturelle (l’exposition remonte à l’Égypte ancienne où et l’art. Comment l’art est développé grâce au cerveau, quelle partie du cerveau conduit à l’art, qu’arrive-t-il lorsque cette zone est touchée, comme pour les personnes atteintes de Parkinson qui réalisent des objets imprimés en 3D ; le résultat est étonnant. L’exposition commence par une étonnante représentation réalisée par un artiste israélien d’un cerveau imaginé comme une ville, avec ses différents quartiers.

Dans l’histoire, les théories sur le cerveau ont parfois été fumeuses, comme celle indiquant que les femmes étaient moins intelligentes parce que leur cerveau était légèrement moins lourd (NdlR : nous avons visité l’exposition le 8 mars…). Inutile aussi de rappeler les lois raciales qui ont été tirées de telles théories.

Maquettes, dessins, œuvres d’art, sculptures ou jeux de corde démontrent à quel point le cerveau est complexe avec ses milliards de neurones interconnectés chimiquement et électriquement au reste du corps.

Que ce soit dans le quartier des musées ou dans le piétonnier du centre-ville, Bonn a de nombreux autres atouts dans sa manche, comme la maison de Konrad Adenauer ou le musée de l’histoire de l’Allemagne fédérale, histoire de se remettre dans le contexte de la Guerre froide, vu l’époque que nous vivons actuellement.

Se renseigner

Musée d’Art contemporain de Rolandseck Bahnhof Rolandseck, Hans-Arp-Allee, 1 à 53424 Remagen, Allemagne. www.arpmuseum.org

Kunstmuseum et Bundeskunsthalle Helmut-Kohl-Allee, 2 et 4 à 53113 Bonn https://www.kunstmuseum-bonn.de/

https://www.bundeskunsthalle.de

Restaurants La Cigale et Elefant/Hôtel Bonnox Cuisine française pour l’un (Friedrichstraße 18), bierstube typique dont l’origine remonte à 1636 pour l’autre (Sternstraße 78), Bonn ne manque pas d’attrait culinaire, ce qui n’est pas négligeable pour ponctuer une belle journée de visite ou faire une pause. L’hôtel Bonnox, pratique et fonctionnel, est un bon point de chute non loin des musées, du chemin de fer et du métro/tram qui vous mène en dix minutes au centre-ville.