Quelle est la place du sport dans la vie étudiante?

Une contribution de Nathan Scheirlinckx, membre de l'Etincelle, un kot-à-projet néo-louvaniste centré sur le journalisme dont La Libre Etudiant est partenaire.

Entrer dans le supérieur, c’est découvrir le monde des études de la guindaille. Et avec la disparition des cours de gym obligatoires du secondaire, les étudiants arrêtent parfois la pratique du sport. Quelle relation les étudiants entretiennent-ils avec le sport?

« J’essaie d’aller courir quand je peux, mais mon emploi du temps ne me laisse parfois pas le loisir d’associer le sport et la fête. Et comme j’aime bien boire un verre, le choix est vite fait ». Alexandre est étudiant en dernière année de Master à Louvain-la-Neuve. Avec ses cours, son mémoire et son job étudiant, il a peu de temps pour lui. « Je sais que je devrais faire plus de sport pour ma santé mais ce n’est pas toujours évident. Quand il fait beau, par exemple, je vais parfois courir autour du lac. C’est déjà plus motivant. »

Cendric, étudiant en bachelier à l’UCLouvain, rejoint Alexandre concernant la guindaille : « Ça rend mou mais j’arrive quand même à faire du sport au moins une fois par semaine, généralement du tennis ».

Les études scientifiques l’ont démontré, faire du sport est bon pour la santé. Cela permet de rester en bonne forme physique, mais aussi de s’aérer le cerveau. Et quand on est étudiant, le mental joue un rôle important. Pratiquer une activité sportive récurrente contrebalance alors le fait d’être assis dans un auditoire toute la journée.

En Belgique, les chiffres manquent quant à la pratique sportive des étudiants. Pour se faire une idée, il faut aller regarder du côté de nos voisins français. Selon le site de statistiques Statista, 64% des étudiants faisaient du sport au moins une fois par semaine en 2018. Ils étaient 13% à en pratiquer tous les jours, alors que 10% d’entre eux déclaraient ne pas en pratiquer du tout. Damien, étudiant bruxellois, fait partie de ceux qui pratiquent le sport régulièrement. « Je fais du sport presque tous les jours, quatre fois par semaine pour être précis. Cela me fait du bien et permet de rattraper un peu les calories des soirées ».

La pratique sportive bouleversée pendant les confinements

Certains étudiants ont été bouleversés dans leur pratique avec la crise sanitaire. « Avant la pandémie, j’assistais aux cours de sport proposés par l’université », explique Soline. « Mais avec la situation sanitaire, cela se fait par inscription et il faut donc se décider à l’avance. J’avoue que ça me convient moins ».

La Covid-19 a aussi bouleversé les habitudes sportives de Martin, étudiant en latin-français à l’UCLouvain. « Du jour au lendemain, je n’ai plus pu faire d’escalade. Je me suis alors tourné vers le badminton ». L’étudiant aime le sport mais ne voit pas ça comme une obligation. « Je n’aime pas me dire qu’il y a des heures et des jours bien précis où je dois faire du sport ».

Pour d’autres, comme Samuel, les confinements ont dégagé du temps et permis de reprendre une activité sportive digne de ce nom. « Lors du premier confinement j’ai repris la course à pied sérieusement. J’ai toujours fait du sport pour mon bien-être mais désormais je suis plus dans la performance. Et comme on ne pouvait plus aller prendre un verre en terrasse, j’ai profité de ce nouveau temps libre ».