Au volant de la première Ferrari V6, la 296 GTB

Ce n’est pas la première fois que Ferrari propose un moteur hybride rechargeable (les SF90 et La Ferrari en étaient déjà dotés), mais c’est en revanche la première fois que la marque italienne implante un moteur 6 cylindres dans un véhicule de production (la Dino des années 60 n’était pas une vraie Ferrari).

C’est ce moteur qui donne son nom à la voiture : "29" comme sa cylindrée (2 992cc) et "6" comme le nombre de cylindres. Et pour un 6 cylindres, ses chiffres sont assez dingues : le double turbo porte la puissance à 663 chevaux, et un moteur électrique de 167 chevaux porte le total à… 830 chevaux ! La modeste batterie de 7,4 kWh ne peut fournir que 25 km d’autonomie électrique dans le meilleur des cas, mais ce n’est évidemment pas là le propre de l’hybridation chez Ferrari…

©D.R.

L’hybridation permet surtout d’offrir un réel supplément de performances et de sensations. La 296 GTB rejoint ainsi le club des "moins de 3" puisqu’elle passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes ! Mais derrière le volant, ce qui s’apprécie, c’est l’immédiateté de la réponse à l’accélérateur permise par le moteur électrique. À toutes les vitesses, les réactions sont d’une rapidité telle que nous n’en connaissions nulle part ailleurs. Et il en est de même pour l’ensemble des commandes de la voiture, de la direction (à la précision millimétrée) à la pédale de frein ultra-directe. Cette Ferrari semble véritablement connectée au cerveau de son conducteur tant elle répond avec une exactitude parfaite à chacun de ses désirs ! Et alors que les 830 chevaux sont transmis par le seul essieu arrière, à aucun moment il ne faut batailler avec la belle italienne (en tout cas sur route et piste sèches, comme lors de notre essai). Sur circuit, elle affiche une bluffante facilité de prise en main, et ne requiert aucun talent de pilotage pour se faire plaisir, tant elle semble tout contrôler… et tout pardonner. Sur route, elle jongle en permanence entre le grand tourisme dans les portions calmes - dans le silence le plus total à la grande surprise des passants - à la supersportive lorsque la route se fait sinueuse, réveillant alors le moteur dans une sonorité qui n’a rien à envier aux V8. De quoi rassurer les aficionados.

Ses bons côtés:

Ses performances et les sensations qu’elle procure.

Sa sonorité particulièrement soignée.

Sa facilité de conduite et la finesse de son comportement.

Verdict: 18/20

Comme expliqué en introduction : conduire une Ferrari reste un petit événement. Et bien qu’hybride, bien que V6, cette 296 fait incontestablement partie de ces voitures qui resteront ancrées dans les mémoires. Alors, bien sûr, on pourrait épiloguer sur l’absence totale d’aspects pratiques (un micro-coffre sous le capot), sur la complexité des modes de fonctionnement (nombreux réglages châssis et modes électriques) ou sur le prix, hyper-élevé même pour une Ferrari (272 834 €, soit 40 000 de plus qu’une F8 Tributo à moteur V8 !). Mais tout cela a-t-il vraiment une réelle importance face aux frissons procurés par la belle italienne ?

Caractéristiques de la Ferrari 296 GTB

Longueur 4,565 m

Largeur 1,958 m

Hauteur 1,187 m

Coffre n.c.

Poids 1 470 kg

Consommation moyenne 6,4 l

Cylindrée 2 992 cc

Puissance 830 ch

Couple 900 Nm

Vitesse max. > 330 km/h

Accélérations (de 0 à 100) 2,9 s

Émission CO2 149 g/km

Prix 272 843 €