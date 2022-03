Cémantix, le nouveau jeu de mots en ligne qui rend fou

"Le jeu qui rend fou"

,

"le jeu qui vous veut du mal"

; les médias n'ont pas de mots assez forts pour décrire Cémantix, le nouveau jeu de mots en ligne du moment. Si vous ne voulez pas passer des heures devant un jeu, vous ne devriez pas lire ce qui suit !

Un peu à la manière du célèbre Wordle, Cémantix propose aux participants de jongler avec leur vocabulaire et de trouver le mot du jour. Mais là où le nombre d'essais était limité à 6 sur Wordle, il est presque infini sur Cémantix. Et là où Wordle indiquait les lettres bien et mal placées, il n'y a sur Cémantix que des émojis censés nous dire si on "brûle" ou si on "refroidit". Mais là où Cémantix se corse particulièrement, c'est qu'on peut être proche du mot sans pour autant le trouver. "La proximité n'est pas orthographique, mais plutôt sémantique ou contextuelle", peut-on lire sur le Huffington Post.

Il n'est pas rare que les internautes fassent des centaines d'essais avant de trouver le bon mot, comme on peut le voir sur leurs captures d'écran partagées sur Twitter.

Pourquoi ne parvient-on pas à décrocher de ce jeu?

Sur le réseau social, les twittos avouent souvent "perdre un temps fou devant ce jeu" ou carrément "s'énerver". Pourtant, peu abandonnent "ce passe-temps sado maso", comme le qualifie Slate.fr. En réalité, c'est lié à plusieurs raisons :

- on pense toujours être très proche de la solution. Quitte à déjà avoir passé de longues minutes devant le jeu, les joueurs se disent qu'il vaut mieux continuer "encore un peu" pour trouver le fameux mot. Ils sont d'ailleurs encouragés lorsque le jeu leur confirme qu'ils se rapprochent. Mais le "encore un peu" se transforme généralement en "très longtemps".

- on voit que d'autres ont trouvé. Sur Twitter, les personnes qui ont eu la chance de trouver le mot rapidement n'hésitent pas à partager leur capture d'écran. Le jeu indique également dans la colonne de gauche combien de joueurs ont déjà trouvé. Ceux qui n'ont pas trouvé veulent donc à tout prix faire partie de la liste des gagnants.

Si vous avez envie de tester le jeu à votre tour, assurez-vous donc d'avoir de la patience et du temps devant vous. Et gardez en tête qu'à minuit, le mot sera remplacé par un nouveau, et que la solution vous sera donnée !