Des écouteurs qui ne s'enlèvent jamais

Journaliste techno et data

La firme Sony vient de commercialiser une nouvelle sorte d’écouteurs dénommée les LinkBuds. Il ne s’agit pas d’une nouvelle version de casques intra-auriculaires. Ici, il n’y a pas de partie à insérer dans les conduits auditifs. Ils se placent dans le pavillon et sont maintenus dans l’oreille par un quart de tour. La boite comprend 5 tailles différentes d’embouts pour obtenir un confort optimal. N’hésitez pas à en essayer de tailles différentes. Leur port est plus confortable que celui des écouteurs intra-auriculaires classiques ou des casques fermés. Aucune pression n’est subie par l’oreille. De plus, ils sont légers : 4,1 g par appareil.

Leur forme est aussi étonnante. Ils sont formés d’une boule et d’un anneau percé. Par ailleurs, ils sont très petits. Ils sont 51 % plus petits que le modèle phare de Sony, les WF-1000XM4.

Ces écouteurs ne sont pas une nouvelle version d’appareil à réduction de bruit. Aucun système de ce type n’est présent dans le produit. C’est plutôt l’inverse. Ils sont conçus pour écouter de la musique ou parler en fonction de l’environnement que vous traversez sans que celui-ci ne prenne le dessus. Le volume de ce que vous écoutez augmente en fonction du niveau sonore extérieur. La musique se met en pause lorsque vous parlez. De cette manière, vous ne devez pas retirer les appareils pour continuer votre conservation. Et cela marche plutôt bien. L’équilibre entre les espaces sonores est bien maîtrisé. Les sons extérieurs restent présents tout en assurant une qualité d’écoute qui n’est pas perturbée.

Les paramètres des écouteurs sont gérés dans l’application dédiée de Sony. On y retrouve un égaliseur et l’assignation des fonctions. Il n’y a pas de bouton physique sur les appareils. Il suffit de taper légèrement devant votre oreille pour les actionner. Cela évite le bruit sourd et désagréable de la frappe sur l’écouteur.

Les LinkBuds sont accompagnés d’une boite de transport qui sert à les recharger au moyen de la batterie intégrée. La boite autorise 12 heures de recharge. Les écouteurs peuvent fonctionner pendant 5 h 30 (donnée constructeurs) avec une pleine charge. Les placer 10 minutes dans leur coffret leur donnent une autonomie de 1h30.

Ces appareils peuvent aussi être utilisés par les personnes malvoyantes. Sony a collaboré avec Microsoft pour intégrer dans ses produits la technologie Soundscape, uniquement disponible sur IOS, qui reproduit en audio 3D l'environnement pour faciliter le déplacement de ces personnes.

Les écouteurs LinkBuds sont disponibles en blanc ou gris au prix de 180 €. Ils sont compatibles avec l'application 360 Reality Audio destinée à écouter de la musique en totale immersion.