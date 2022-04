Une imprimante pour la maison et le smartphone

Les imprimantes estampillées Envy d’HP font partie de la gamme destinée aux particuliers. Par rapport aux imprimantes DeskJet, l’impression des photos est de meilleure qualité. Il ne s’agit pas d’une petite imprimante. Le produit est assez volumineux. Il est même plus grand que certains modèles destinés aux bureaux. Cela s’explique par le fait qu’elle dispose d’un scanner pour des documents jusqu’à une taille A4. Le produit testé possédait aussi un chargeur de feuilles.

L’installation n’a pas été de tout repos. Alors que d’autres imprimantes de la même marque étaient reconnues directement par le logiciel de paramétrage, dans ce cas-ci, j’ai dû installer un câble USB pour qu’elle soit connectée. Comme quoi, un câble a encore de l’utilité. Ce n’est pas pour autant que la connexion wifi ne pouvait pas être utilisée par la suite.

La gestion de l’appareil s’effectue par le logiciel HP smart, disponible pour ordinateur et smartphone. Son interface est claire et intuitive. Elle est composée de tuiles qui reprennent les fonctions essentielles comme imprimer du texte ou des photos, numériser, ainsi que l’aide et les paramètres du produit. Sous la tuile « activités imprimables » sont proposés des dessins, des patrons ou des affiches pour des conseils d’éco-consommation. Tout ce matériel est gratuit, mais en anglais.

La HP Envy 7900 utilise deux cartouches pour imprimante à jet d’encre : une noire et une pour les autres couleurs. Celles-ci s’achètent dans les commerces ou via le service de livraison HP Instant Ink. Celui-ci permet de ne plus se soucier de savoir si vous aurez assez d’encre pour imprimer votre dernier document. HP vous enverra les cartouches en fonction de votre consommation. Ce service fonctionne par abonnement à un forfait que vous choisissez en fonction de votre consommation estimée. Vous pouvez le modifier et aussi reporter votre quota de feuilles non imprimées au mois suivant. En réalité vous passez à un système où vous payez à la feuille imprimée et non plus à l’achat de cartouche.

Photo

Cette imprimante offre quelques options photo intéressantes disponibles seulement depuis un smartphone comme la possibilité d’imprimer au verso de votre photo du texte et des dessins. L’impression doit être réalisée sur du papier spécifique, car les fabricants ont la fâcheuse habitude d’imprimer leur logo au dos de leur feuille de papier. Il doit donc être blanc des deux côtés.

Pour utiliser cette option, vous sélectionnez l’image dans votre smartphone. Vous sélectionnez le format 10X15 cm recto/verso, qui est l’unique format permettant cette fonction. Vous tapez sur l’onglet « verso » et sur les trois points situés dans le coin droit de la photo. Vous disposez de modèles à sélectionner en cliquant dessus. Il n’y a pas moyen de les redimensionner, au contraire du texte qui peut aussi être colorisé. L’impression n’est pas obligatoire. L’enregistrement de votre création est permis pour un partage ultérieur.

Le prix de l'imprimante HP Envy 7924e est de 169,90€.