Une supercar sous une robe de pick-up

À en juger par le nombre de RAM que l’on croise sur nos routes, les pick-up américains ont un certain nombre de fans en Belgique. Un succès qui a poussé AEC, l’importateur officiel pour l’Europe, à commercialiser sa version la plus délirante, le TRX !

Une sorte de dinosaure de l'automobile, dans tous les sens du terme… C'est connu, les Américains ont une culture "de la gagne" avec cette volonté de toujours faire mieux que l'adversaire. Et dans ce cas, l'adversaire se nomme Ford, dont le pick-up F-150 est décliné depuis longtemps en version sportive baptisée Raptor dans son pays natal, référence au dinosaure vélociraptor. RAM a donc décidé d'y répondre avec un modèle "plus grand, plus fort, plus féroce :" le TRX, dont le nom est une référence au "T-Rex," surnom anglo-saxon du tyrannosaure. Ce clin d'œil jurassique n'est évidemment pas un hasard, et sous le capot, on trouve d'ailleurs une illustration d'un tyrannosaure qui dévore… un vélociraptor !

Ce TRX est une vraie bête féroce ! Son V8 de 6,2 litres de cylindrée ne crache pas moins de 712 chevaux, qui envoient la bête de 2,9 tonnes à 100 km/h en à peine plus de 4,5 secondes ! Des performances dignes d’une voiture de sport qui s’accompagnent d’un souffle puissant et d’un cri rauque absolument démentiel. Et sur la route, les capacités impressionnent au regard de l’encombrement de l’engin de près de 6 mètres de long, élargi de 15 cm par rapport aux RAM "normaux." L’agilité est presque étonnante, et l’efficacité de la motricité époustouflante. Sur routes sèches en tout cas.

Mais ce qui impressionne le plus, c’est sa capacité à passer absolument partout avec une aisance incroyable. Ce pick-up est notamment doté d’un mode Baja, nom hérité des courses américaines en plein désert, qui permet de relâcher la suspension au maximum tout en plaçant les autres réglages (moteur, boîte, ESP…) sur Sport. On se trouve alors avec un véritable engin de course, capable de traverser les pistes et les déserts (ou les champs dans nos contrées) à toute vitesse. Des capacités auxquelles ne sont pas étrangères non plus les grandes roues de 35 pouces (!) et la garde-au-sol de 30 cm.

À un rythme plus sage, ce RAM peut aussi se faire étonnamment docile et très confortable, notamment grâce à une boîte de vitesses automatique douce et réactive, et un intérieur qui déborde d’équipements comme les adorent les Américains.