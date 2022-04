Test du Oneplus 10 Pro, un smartphone haut de gamme à moindre prix

OnePlus va bientôt fêter ses 10 ans d’existence dans le marché du smartphone. Cette marque chinoise est apparue en 2013. Elle s’est démarquée en créant une véritable communauté autour de ses produits en s’appuyant sur les réseaux sociaux. Le lancement de ses produits est toujours associé à des événements comme des magasins éphémères.

La firme vient de sortir le OnePlus 10 Pro, le smartphone haut de gamme de la marque. Le prix agressif a systématiquement été un élément important de la politique commerciale de la société. C'est encore le cas cette fois-ci. L'appareil affiche un prix largement inférieur à ceux de ses concurrents. Son prix est de 899 € pour la version avec 8 Go de Ram. La mémoire vive peut être augmentée virtuellement jusqu'à 7 Go supplémentaires. La mémoire de stockage est de 128 Go pour la version de base.

L'appareil intègre les composants les plus récents. On retrouve un processeur Snapdragon 8 Gen 1 de la dernière génération du fabricant américain Qualcomm.

Comme à chaque fois, le design de l’appareil est réussi. La fabrication est de qualité dans les moindres détails. Le produit est disponible dans une couleur vert émeraude de plus bel effet. Il est aussi disponible en noir volcanique. Par ailleurs, le capot arrière est en céramique, une matière de plus en plus utilisée sur les smartphones haut de gamme de toutes les marques qui a l’avantage de ne pas laisser apparaître les traces de doigts.

Le signe distinctif des téléphones d’aujourd’hui est le module photo. Cela devient une vraie signature. Les 3 capteurs photo et le flash sont intégrés dans un rectangle qui ressort de quelques millimètres. Sur le côté s’affiche le nom de la firme photographique Hasselblad qui collabore pour la 2e fois avec OnePlus pour la conception et le traitement des images produites par le téléphone. Le capteur principal, livré par Sony, comprend 48 mégapixels. Un système de stabilisation électronique et optique sont présents. Le capteur grand-angle, livré par Samsung, compte 50 mégapixels et couvre jusqu’à un angle de 150°. Cette couverture et le mode Fisheye est accessible depuis un bouton dans l’application photo. Les images produites ont les lignes droites déformées et l’option Fisheye produit une image ronde. Le téléobjectif (Sony) est un capteur de 8 mégapixels avec une stabilisation optique et autorise un agrandissement de maximum 30X. Le capteur avant (Sony) comprend 32 mégapixels.

Sur le terrain, cela donne des images bien calibrées. Comme à chaque fois, c’est le mode automatique qui offre les meilleurs résultats. Les fichiers de 48 mégapixels sont trop accentués en grand format. L’application photo Pro réalisée en collaboration avec Hasselblad est très intuitive et pratique. C'est par celle-ci que vous avez accès au format Raw, qui vous permet de traiter votre photo jusqu’au dernier pixel.

Le OnePlus 10 Pro enregistre des images en 4K à 120 images par seconde et en 8K à 24 images par seconde. Modifier les paramètres pendant l’enregistrement est possible. À l’instar des images au format brut pour les photos, les vidéos supportent le format LOG pour un traitement post tournage.

Du côté du système d’exploitation, on retrouve l’interface OxygenOs 12 qui s’appuie sur la version 12 d’Android. On y retrouve les nombreuses possibilités de personnalisation. Un mode « équilibre vie privée et professionnelle » permet de choisir les notifications des applications autorisées à vous déranger ou pas en fonction du moment de la journée.

La diagonale de l’écran est de 17 cm. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. La résolution est de 3216 X 1440 pixels. L’écran est protégé par un verre Gorilla Victus et un film de plastique qui accroche sous les doigts.

OnePlus n’a pas fait l’impasse sur son bouton "alert slider" toujours situé sur le côté droit à portée de pouce. Il est très utile pour couper les notifications sans devoir sortir son smartphone de veille.

L'appareil est livré avec un chargeur de 80 W qui recharge complètement le téléphone en 30 minutes.

Dès lors, plus besoin de le laisser charger toute la nuit.