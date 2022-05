Le Bold Woman Award de Veuve Clicquot lance un appel aux femmes entrepreneures belges

Le Bold Woman Award est devenu un rendez-vous incontournable dans le monde, depuis son lancement il y a 50 ans, 400 femmes ont été honorées par ce prix dans 27 pays. L'an passé, cette prestigieuse récompense a été organisée en Belgique pour la première fois. La Maison Veuve Clicquot a remis le tout premier Bold Woman Award Belgique 2021 à Muriel Bernard, fondatrice de eFarmz et le Bold Future Award Belgique 2021 à Pauline Van Ostaeyen, co-fondatrice de Dockflow.

Cette année, pour sa deuxième édition, Veuve Clicquot poursuit son engagement qui consiste à "identifier les femmes dont le nom deviendra synonyme d'audace", explique la maison de champagne.

Car il y a encore du chemin à faire, comme le prouve le baromètre international mené par Veuve Clicquot sur l’entrepreneuriat féminin, publié au printemps 2021*. Les barrières structurelles et mentales retenant les femmes dans leurs ambitions sont encore bien présentes. Ainsi en Belgique, les femmes estiment qu’elles doivent agir davantage comme des hommes pour réussir en tant qu’entrepreneure (45% du total des femmes sont d’accord). 73% des femmes entrepreneures pensent qu’elles doivent travailler plus dur que leurs homologues masculins pour réussir et près de la moitié des femmes (et un tiers des hommes) pensent que l’accès au financement et plus difficile pour une femme. 85% des femmes désireuses d’entreprendre déclarent se sentir inspirées par les femmes entrepreneures à succès, mais seulement 24% peuvent citer des exemples. Tout tente à prouver que les clichés ont la dent dure et c’est la raison pour laquelle une initiative comme le Bold Woman Award est plus que jamais nécessaire pour faire évoluer les mentalités.

Un appel aux candidatures est donc lancé jusqu'au 15 juin. Le Bold Woman Award et le Bold Future Award sont accessibles aux femmes belges qui se reconnaissent dans les critères définis par le programme que chacun.e peut découvrir sur le site de Veuve Clicquot, ICI

Jusqu’à cinq finalistes pour chacun des Prix seront sélectionnées. La Maison a fait appel aux regards croisés de personnalités engagées pour former un Jury composé d’experts. Les finalistes seront annoncées d’ici le 31 juillet 2022.