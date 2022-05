"Plus belle la vie": c'est officiel, la série fera bien ses adieux prochainement

Les fans ont vu la rumeur enfler mais préféraient ne pas y croire et garder espoir. En vain. Lors d'un déplacement à Marseille, dans les studios de tournage, la direction de France Télévisions a officialisé l'arrêt définitif de Plus belle la vie après 18 saisons, comme l'annonce en exclusivité Le Parisien. "On met la clef sous la porte, c'est beaucoup de désarroi, beaucoup d'émotion, beaucoup de peine", confirme Thierry Lavaille, délégué syndical Force Ouvrière présent sur le tournage depuis ses débuts, au média français.

Depuis plusieurs mois, l'incertitude planait au-dessus de la fin de la série. Arrêt ou pas? Les acteurs eux-mêmes n'avaient aucune idée de ce qui les attendaient. Interrogée par nos soins dans le cadre de la série Le Doc et le véto, en mars dernier, Dounia Coesens, interprète de Johanna Marci jusqu'en 2019) avait apporté son soutien à ses anciens camarades. "On ne sait pas trop si cette information est vraie ou pas. Mais si le feuilleton s'arrête, je verserai une petite larme, c'est sûr, même si je n'y suis plus depuis plusieurs années. Ce serait toute une partie de ma vie qui s'arrêterait, déclarait-elle. Je penserais évidemment aux copains qui ont, pour certains, refait leur vie à Marseille pour être près des plateaux de tournage. J'ai mal au cœur pour eux mais je sais qu'ils rebondiront bien.

La conclusion de Plus belle la vie est déjà en chantier. Depuis trois semaines, plusieurs comédiens phares du feuilleton quotidien se donnent la réplique pour un épisode spécial intitulé "Retrouvailles". Celui-ci sera diffusé en première partie de soirée en juillet prochain. D'anciens personnages marquants de la série y feront une dernière apparition. Ambroise Michel, Dounia Coesens ou encore Aurélie Vaneck, ajoute Le Parisien.