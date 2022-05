Accueil Lifestyle Magazine Maserati Grecale : Mauvaise nouvelle pour Porsche Après une attente plus longue que prévue pour cause d'exigences de qualité(s) revues à la hausse, le nouveau SUV familial de Maserati arrive enfin. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Porsche. Stéphane Monsin

Dans la catégorie des SUV au feeling vraiment sportif (c'est rare, mais ça existe), et si on oublie les impayables Lamborghini et Aston Martin, les Porsche Cayenne et Macan avaient jusque-là la vie facile. Il y avait certes le Jaguar F-Pace et le Maserati Levante. Mais le premier...