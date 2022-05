Détresse de l'ego: qu’est-ce qui fait que je souffre ?

Randonnée dans la Gaume, la petite Provence belge

La Gaume, c’est un peu notre Provence à nous, toute proche, dans le Luxembourg belge. Lorsque chantent les cigales et que le regard se pose au-delà des vignes gorgées de soleil, sur les vieilles tuiles arrondies des toits de Torgny, on se prend à rêver de pastis et de parties de pétanque à l’ombre des platanes.