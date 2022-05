Accueil Lifestyle Magazine Test de vélos électriques : Sans effort avec le speedbike scrambler Entre vélo et mobylette, le Scrambler S est un speedbike hors des standards. Super sur le sable ou en forêt, il peut aussi être un bon compagnon en ville. Le tout à 45 km/h. ©D.R. Eric Guidicelli

Une fois de plus dans cette rubrique, on vous propose un vélo étonnant. Cette semaine c’est le Scrambler, du fabricant alsacien Onemile, qui est à l’essai. Pourquoi “étonnant “? C’est simple, parce que ce vélo est un speedbike très différent de ses congénères. Ne serait-ce que par son look. Sur ses petites roues (20’’), presque plus larges que hautes, lui donnent l’apparence d’un engin fait...

