Étrange, étrange : ces aspects insolites qu'on peut trouver au jardin

Il arrive qu’au cours d’une balade au jardin, dans la campagne ou en pépinière, le jardinier tombe en arrêt devant l’aspect insolite d’une fleur ou d’un phénomène naturel. La passiflore est une plante grimpante à l’allure exotique. Originaire d’Amérique du Sud, il en existe un très grand nombre de variétés. La plupart ne se plaisent guère dans notre climat. Quelques-unes peuvent s’établir dans nos jardins moyennant quelques précautions. Le nom à lui seul n’est pas banal : "Fleur de la Passion". Lors de leurs découvertes, les prêtres espagnols d’Amérique du Sud y voient des ressemblances entre la fleur et la passion du Christ : les dix pétales représentent dix apôtres, c’est-à-dire les 12, moins Thomas qui a douté et Judas qui a trahi, la couronne un peu hérissée est la couronne d’épines, les cinq étamines, les cinq blessures du Christ et les trois stigmates, les trois clous.

Cette grimpante volubile s'accroche par des vrilles. La plus rustique chez nous est sans conteste la Passiflora caerulea. Plantée dans un endroit abrité des vents froids, contre un mur ensoleillé, plein sud, elle a de bonnes chances d'enchanter son jardinier. L'hiver, il est nécessaire de la protéger.

Elle se comporte très bien en serre et ses nombreux boutons printaniers forment à eux seuls un joli spectacle. Son feuillage est persistant.

Une clématite lui ressemble, la Clematis florida 'Sieboldii'. Très raffinée, un peu délicate, elle a des fleurs simples avec des sépales crème entourant un gros bouquet d'étamines pourpre violacé. Originaire du Japon, elle demande un sol riche, souple et bien drainé et du soleil chaud sans être brûlant.

Des pique-assiette

Les plantes rencontrées dans nos jardins sont, dans leur grande majorité "autotrophes", c’est-à-dire autonomes pour la nourriture. Dans la nature, quelques-unes sont spécialisées dans un mode de vie parasitaire ou semi-parasitaire. Elles appartiennent à la famille des Orobanchacées. Les plantes parasites ne réalisent pas la photosynthèse et sont donc sans chlorophylle. Elles vivent aux dépens d’une autre plante. Elles captent leur nourriture par des racines spécialisées ou des filaments suceurs. Sans pigmentation verte, les feuilles sont remplacées par des écailles plus ou moins pointues placées sur les tiges.

Certaines plantes ne laissent rien paraître de leur mode de vie parasitaire. Il faut aller sous terre pour découvrir que leurs racines possèdent des organes spécialisés soudés aux racines des plantes hôtes. Ainsi, une petite plante semi-parasite Rhinanthus minor aussi appelé crête de coq ou cocriste est utilisée de nos jours pour affaiblir les graminées des prairies fleuries et permettre l'implantation des variétés florifères. Les Rhinanthus pratiquent la photosynthèse et pourvoient ainsi en toute autonomie à l'élaboration de leurs aliments. Mais leurs racines puisent également sève, eau et minéraux dans les plantes voisines provoquant chez elle un affaiblissement. Leur couleur jaune rend les différentes espèces de Rhinanthus reconnaissables.

Dans les champs, dans les prairies de fauche et de pâturage, leur présence n’est guère souhaitée par les éleveurs et les cultivateurs. Les graminées et les légumineuses dont se nourrissent les crêtes de coq souffrent en effet gravement de cette concurrence. Le fourrage qui en contient de trop grande quantité est impropre à la consommation par le bétail.

Mais qu’est-ce que c’est ?

Un curieux phénomène se produit parfois sur le fusain, Euonymus europaeus. Il se couvre de toiles rappelant celles de l'araignée en quantité impressionnante, au point d'emballer entièrement la plante à la manière d'un Christo jardinier. Ces toiles contiennent des chenilles jaunes à points noirs. Elles s'étendent au fur et à mesure que le feuillage disparaît. À la fin du printemps, l'arbuste est presque complètement défolié. Puis, toiles et chenilles s'évanouissent comme par enchantement. Le fusain se remet alors doucement de l'attaque. Il s'agit en réalité d'une pullulation des très voraces chenilles d'hyponomeutes. Les hyponomeutes sont des hyménoptères assez petits. Au repos, leurs ailes sont rangées en toit comme les mites. Ces petits papillons de nuit rassemblent plusieurs espèces proches dont l'hyponomeute du pommier, du prunier et du cerisier. Ils apparaissent aussi sur d'autres espèces comme l'aubépine et les saules. Leur passage ne cause généralement pas de dégâts irréversibles même si leur présence spectaculaire peut être déroutante. Aussi curieux que cela puisse paraître, les arbres et arbustes attaqués réussissent à débourrer une seconde fois et se couvrent de feuillage dès l'été de la même année. Dans les vergers, les choses sont plus compliquées car ils ne sont hélas pas les seuls à s'en prendre aux fruitiers.