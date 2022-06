Journaliste techno et data

Une montre pour faire du sport, surveiller sa santé et passer des appels

J’ai pu tester pendant quelques semaines le modèle Venu 2 Plus. Il s’agit d’une montre à la conception classique. Elle existe en trois tailles de cadran, mais seule la version de 43 mm offre des fonctionnalités vocales. Le boîtier est en acier inoxydable protégé par un polymère. L’écran est de type AMOLED et fournit un affichage en couleur de 33 mm de diamètre. Sa définition est de 416 X 416 pixels. Les caractères sont bien nets et la dimension de l’écran permet de montrer de nombreuses informations.

La montre est disponible en plusieurs couleurs. La boîte contient deux bracelets différents et un câble de chargement. Elle ne pèse que 51 g.

Les commandes se font via les trois boutons situés à droite du produit. Celui du milieu active l’assistant vocal. Une pression sur le bouton supérieur affiche les différentes activités, une pression plus longue affiche les fonctions d’appel, de gestion de la musique, du volume, de la luminosité. Celui du bas sert à revenir en arrière, et vous verrez les paramètres suite à un appui long. La navigation dans les menus s’effectue de manière tactile. Un glissement du doigt du haut vers le bas de l’écran expose les différentes activités.

Comme il s’agit d’un appareil connecté, le smartphone et la montre sont reliés grâce à l’application Garmin Connect. L’association s’est réalisée sans aucun souci dès la première tentative. Il faut évidemment créer un compte et remplir un questionnaire personnel dont vous partagerez les données avec la firme américaine.

L’application sert donc à paramétrer la montre. C’est ici que vous choisissez le cadran que vous voulez afficher et les programmes que vous désirez installer. Ils sont tous regroupés dans le site Connect IQ. Il en existe une multitude et pour tous les domaines. Ils sont majoritairement en anglais, certains sont payants, d’autres, gratuits.

C’est aussi dans ce magasin que vous trouverez des programmes d’entraînement pour de nombreux sports (course à pied, yoga…). Il est possible de les suivre depuis votre téléphone ou depuis votre montre. Vous avez aussi l’éventualité de concevoir vos propres entraînements ou de suivre ceux d’un coach.

Si vous cherchez à personnaliser votre cadran de montre, l’application permet la création de celui-ci à partir de n’importe quelle image. De même, le style et la couleur des aiguilles ou des chiffres du cadran sont paramétrables.

De base, le produit comporte déjà beaucoup d’applications. Elle compte les pas, les étages gravis, le nombre de minutes d’activité intense, le nombre de respirations par minute. Elle renseigne sur la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène, la qualité de votre sommeil, le suivi de votre hydratation, du cycle menstruel ou de votre stress. Une fonction permet de déterminer à quel moment vous avez de l’énergie et quand vous devez vous reposer. 26 applications différentes peuvent être installées en même temps sur l’appareil.

La montre informe aussi de notifications reçues par les applications de votre smartphone. La montre permet aussi de passer et de répondre aux appels téléphoniques et SMS. Vous pouvez également sauvegarder des morceaux de musique à écouter hors ligne depuis des plateformes de musique en ligne. Un bouton active directement l’assistant vocal que vous aurez configuré.

La montre autorise le payement dans les commerces via une interface NFC et le porte-monnaie Garmin Pay, si toutefois ce mode de paiement est pris en charge par votre banque.

Le prix de la montre Garmin Venu 2 Plus est de 449,99 €.