Cinq chemins pour arpenter la France

Des petits et des longs, des pèlerinages d’un jour, d’une semaine ou de plusieurs mois, en plaines ou en montagne…

Il existe, rien qu'en France, des chemins pour tous les goûts, dont de nombreux sont disponibles sur le site https://itineranceenfrance.org/. En voici cinq.

Le chemin de Stevenson, entre Auvergne et Languedoc-Roussillon, relie le sud du Massif Central aux Cévennes profondes… Il propose (avec un âne si vous le souhaitez) de suivre les pas de l'avocat et auteur anglais qui marcha dans ses régions au XIXe siècle. Il publia notamment Voyage avec un âne dans les Cévennes. Le site https://www.chemin-stevenson.org/offre de très bonnes informations sur ce chemin.

La Via d'Assise est un chemin assez récent qui se place sur les pas et dans l'esprit de François d'Assise. Il démarre de la belle ville de Vézelay (lieu de la première implantation d'une communauté franciscaine) pour rejoindre Assise en traversant la Bourgogne, le Beaujolais, les Alpes, le Piémont, la Ligurie, la Toscane et l'Ombrie. Toutes les informations sont disponibles sur le site https://chemindassise.org/fr/accueil/.

Les Chemins de Saint Martin est un des plus anciens pèlerinages de la chrétienté occidentale. Il traverse l'Europe et offre différents itinéraires pour relier les lieux par lesquels ce saint du IVe siècle est passé : de la Hongrie (dont était originaire Martin), à la France (en Touraine) en passant par la Slovénie et l'Italie. Infos : http://www.saintmartindetours.eu/p/chemins.html

Le chemin de Saint Guilhem offre une grande traversée pédestre du Massif central. Au long de 250 kilomètres aussi splendides que sportifs en certains endroits, il traverse les espaces naturels qui relient le département de la Lozère au nord, à celui de l'Hérault au sud. L'objectif est de rejoindre la magnifique abbaye de Gellone, le monastère fondé par saint Guilhem en 804. Toutes les informations sont disponibles sur le site : https://www.chemin-st-guilhem.fr/accueil/

À pied ou à vélo, qui n'a jamais rêvé d'aborder le célèbre Mont-Saint-Michel se découpant dans l'horizon ? Les chemins du Mont-Saint-Michel qui traversent les campagnes et les bocages du Perche et de la Normandie offrent de telles perspectives. L'association qui coordonne ces chemins qui sont autant de voies de pèlerinages (pour certaines anciennes d'un millénaire) permet de les découvrir sur son site internet https://www.ot-montsaintmichel.com/je-decouvre/visiter-le-mont-saint-michel/le-mont-saint-michel-autrement/le-mont-quete-spirituelle/les-chemins-de-saint-michel/. Vous pourrez y choisir votre itinéraire, certains provenant d'Angleterre, d'Italie, de différentes régions françaises ou de Belgique.