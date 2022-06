La Belgique, terre des sorties familiales toute l’année

Voici un guide qui prouve qu’il est inutile de partir à l’autre bout du monde pour vivre une aventure fantastique, et qui plaît en plus à toute la famille. Aurélie Raigné, son compagnon et leurs trois enfants de 5, 10 et 15 ans ont testé et approuvé chacune des 24 sorties nature reprises dans ce guide Kennes.

©D.R

Profiter d’un week-end ou d’un jour férié pour vérifier que l’aventure commence devant chez soi, c’est ce que cette famille a testé et vous invite à découvrir à votre tour, au gré des saisons.

Quels sont les ingrédients pour qu’une micro-aventure Kids Friendly soit réussie ? Elle doit être facile à organiser (par exemple parce qu’il fait beau ce matin-là), forcément courte (un jour ou deux), intense (on apprend à se connaître et à resserrer encore les liens au sein de la famille), inédite, dans la nature, proche, pas forcément sportive (il s’agit de s’adapter au rythme de chacun et aux différents âges qui composent la meute), surprenante et bon marché (histoire de multiplier l’expérience le plus souvent possible).

L’aventure pourra se faire à vélo, du côté de Vielsalm, ou à pied en compagnie d’un ou deux ânes du côté de Mormont, en draisine en direction de Maredsous, à bord d’une pénichette sur la Meuse du côté de Dinant, en kayak sur l’Ourthe du côté de Palogne. La rando pourra être plus ou moins longue, difficile, nécessitera peut-être du matériel, principalement de marche.

La dernière sortie, hivernale, vous emmène dans un endroit peu connu du Limbourg, le Sahara de Lommel. Cette petite zone désertique est due au fait qu’au début du XXe siècle, une famille allemande veut y exploiter une usine de zinc mais le résultat tourne au fiasco économique et écologique. L’usine ferme rapidement mais plus rien ne pousse jusqu’au jour où cette zone de 200 hectares est dépolluée et plantée de conifères pour stabiliser les sols. Aujourd’hui, une faune et une flore particulières s’y sont développées.

Aurélie Raigné vous donne encore une série d’astuces pour réussir un bivouac, un pique-nique, avec quelques recettes simples et succulentes. Un guide idéal pour occuper les 104 jours de week-end que compte une année.

"Un an de micro-aventures en Belgique : 24 idées de sorties nature pour briser la routine et s’évader en famille", Aurélie Raigné, Kennes Éditions, 22 €.