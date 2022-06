Accueil Lifestyle Magazine Les jardins de Babylone sud africains Sur la route des vins dans la région du Cap en Afrique du Sud, se cache Babylonstoren, une des 7 merveilles de la région. Marie-Pascale Vasseur et Marie-Noëlle Cruysmans

À environ 60 km de Cape Town, au cœur de vignobles légendaires où les chardonnay et autres pinot noir font la loi, non loin de la charmante petite ville de Franschhoek, se développent paisiblement, les jardins de Babylonstoren, en référence à une montagne voisine du même nom. Autour d’une ferme traditionnelle de style hollandais "Cape Dutch" de la fin du XVIIe siècle, derrière des murs blanchis à la chaux, ces jardins, - à la fois ornementaux mais aussi et surtout nourriciers -, font exception dans un magnifique décor montagneux de carte postale. Karen Roos, éditrice de magazines de décoration et son mari Koos Bekker, homme d’affaires, passionné...