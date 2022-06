Accueil Lifestyle Magazine Lucien, un ami qui vous veut du bien ! Après le monde de la voiture, celui de la voiture de luxe, la voiture partagée, le leasing et beaucoup d'autres, voici Lucien. C'est le monde du vélo qui entre qui D'ieteren. Eric Guidicelli

C'est une petite révolution qui a eu lieu il y a quelques semaines. Le groupe D'Ieteren a ouvert Lucien, un magasin de vélo qui prend corps dans le bâtiment historique de la marque belge, rue du Mail. On ne va pas refaire ici l'histoire de D'Ieteren, mais il est clair qu'une entreprise qui existe depuis 1805, doit faire preuve d'esprit d'innovation pour continuer dans la course à la mobilité, deux cents ans plus tard. Avec Lucien, c'est la mobilité douce qui entre chez le géant de l'automobile...