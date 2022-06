10 manières d'utiliser le bicarbonate de soude : nos astuces pour tirer le maximum de cette poudre miracle et tout à fait naturelle !

Un produit parfois oublié et pourtant naturel, efficace et économique. Bref, c'est LE produit à avoir toujours chez soi ! Le bicarbonate de soude sert à tout, tant au ménage, qu'au linge, à la cuisine, au jardinage et aux soins de beauté et santé. On se rue souvent sur les détergents, désodorisants, déodorants, blanchisseurs de linge, alors qu'il est naturel et économique (petit prix). Il résout donc beaucoup de problèmes sans multiplier les flacons pour ceci ou pour cela. Et puis, sa durée de conservation est illimitée tant qu'il est rangé au sec. Voici dix utilités de cette poudre blanche magique parmi bien d'autres...

Le bicarbonate de soude pour neutraliser les mauvaises odeurs

Le bicarbonate piège les odeurs. Il fait tampon et stabilise le pH. Du coup, les mauvaises effluves issues de substances acides ou fortement basiques ne s'échappent pas. Versé dans un petit récipient ouvert, dilué dans de l'eau pour frotter, il fera des miracles contre certaines senteurs désagréables telles que le tabac froid, les odeurs dans les placards ou le frigo, l'odeur incrustée du vomi (très pratique lorsqu'on a des enfants, surtout pour la voiture), les chaussures trop odorantes, les canalisations qui refoulent, etc.

Pour le linge

C'est un détachant naturel ! Il suffit de diluer la poudre blanche dans de l'eau et de frotter ou vaporiser avec un spray la tache (graisse, fruits, vin, tomate, sang, etc.). Ajouté à la lessive, il augmente l'efficacité du liquide de machine. Il fait également des miracles lorsqu'on souhaite rattraper le linge qui a jauni ou qui tend vers le gris plutôt que le blanc. Il blanchit et ravive les couleurs. Et comme expliqué plus haut, le bicarbonate absorbe les odeurs telles que celle de la transpiration par exemple.

Pour conserver les bouquets de fleurs

Il suffit de couper les tiges des fleurs en biseau, de les plonger dans de l'eau tiède avec une cuillère à café de bicarbonate. Ensuite, on change l'eau un jour sur deux en réitérant le processus.

Pour le jardin

Le bicarbonate de soude est un désherbant naturel et non toxique. Il suffit de saupoudrer les joints des pierres ou des dalles du jardin pour ralentir la repousse des mauvaises herbes ou la formation de mousse. C'est aussi un très bon insecticide à vaporiser sur les plantes, en évitant les fleurs (une cuillère à café de bicarbonate, trois cuillères à soupe d'huile d'olive et un grand verre d'eau).

Pour faire briller : bicarbonate + vinaigre

Très efficace pour une vaisselle impeccable. Il suffit de quelques pincées de bicarbonate sur l'éponge et tout brille ! Même chose pour l'argenterie, les plaques de cuisson, l'évier, la baignoire, le mur de douche, le carrelage, le sol, etc. Pour récupérer une casserole brûlée, diluez trois cuillères à café de poudre dans un peu d'eau chaude, laissez tremper une demi-heure, puis frottez comme pour un savon classique. De même, avec deux grandes cuillères de poudre, un peu de vinaigre blanc et quelques minutes de patience, les toilettes sont désinfectées.

Pour cuisiner

Dilué dans de l'eau, le bicarbonate de soude nettoie efficacement les fruits et légumes. Il leur permet également de conserver une belle couleur lors de la cuisson et supprime l'amertume (une petite pincée suffit). En pâtisserie, cette poudre miraculeuse est très utilisée car au de-là de 70°, elle fait lever la pâte (pareil pour épaissir la sauce). En l'utilisant, on peut aussi réduire l'acidité des sauces tomates et coulis (sans ajouter de sucre). Enfin si vous souhaitez rendre votre viande plus moelleuse , frottez les morceaux avec du bicarbonate et laissez reposer avant la cuisson.

Pour la digestion

Le bicarbonate permet d'éviter les remontées acides, il suffit d'une cuillère à café diluée dans un verre d'eau avec quelques gouttes de jus de citron.

Pour un beau sourire

Le bicarbonate blanchit les dents. La recette: une petite quantité de poudre sur la brosse à dent avec quelques gouttes de jus de citron et puis on brosse. Pour éviter d'agresser l'émail, deux à trois fois par mois suffisent.

Pour la santé : rafraîchir l'haleine et soigner les aphtes

Une cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau, on gargarise et le tour est joué !

Et enfin, le bicarbonate de sodium comme déodorant

Les déodorants vendus dans le commerce contiennent des sels d'aluminium, du parfum, de l'alcool. Bref, c'est un produit controversé pour la santé. L'alternative? Le bicarbonate de soude. Soit vous l'appliquez directement sous vos aisselles avec vos doigts mouillés, soit avec un spray et de l'eau. Pourquoi est-il efficace? Il bloque le développement des bactéries et régule le pH et donc diminue l'acidité.

Quelle différence entre le bicarbonate alimentaire et technique?

Il s'agit de la même molécule, mais avec une différence de pureté. Le bicarbonate alimentaire subit beaucoup plus d'analyses que le bicarbonate technique, aussi appelé bicarbonate ménager. C'est pour cela qu'il est un peu plus cher, mais recommandé pour tous les soins du corps et pour ses utilisations culinaires. En revanche, le bicarbonate technique sera parfait pour l'entretien ou le bricolage.