Sécheresse, qualité de l'eau, type de terre... Faut-il arroser son jardin ou pas ? L'aridité de ce printemps a vite fait oublier les abondantes précipitations de la saison dernière. Arroser ou pas, c'est la question que se pose chaque jardinier. Marie Noëlle Cruysmans et Marie Pascale Vasseur

Le dilemme est bien réel. L’eau est précieuse. Trop précieuse pour être gaspillée. Et toutes les techniques pour en modérer l’usage doivent être mises en œuvre. Elle joue un rôle capital dans la croissance des plantes particulièrement au potager. Les légumes sont exigeants en eau. Les plantes se nourrissent des éléments minéraux qui s’y trouvent dissous. Leur développement final et leur qualité sont influencés par la régularité et la quantité de l’approvisionnement. Lorsque la plante est en manque...