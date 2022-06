Accueil Lifestyle Magazine Le R22 Everest est le vélo roi ! Si le Colorado est une terre de vélo tout-terrain, les vélos d’Optibike en sont les ambassadeurs. Le R22 Everest est roi de sa catégorie ! Un engin hors normes à tous niveaux. Eric Guidicelli

S’il existe une multitude de fabricants de vélo, la marque Optibike est une des pionnières de l’histoire des VAE. En 1998, au Colorado, Jim Turner, ancien champion de motocross, décide de se lancer dans les vélos électriques. Après neuf années de recherches, de succès et d’échecs, le premier vélo Optibike était vendu en 2007. Depuis, le boss de la marque américaine met un point d’honneur à fabriquer des vélos hors du commun en plus d’engins à destination du grand public. Concernant ces "Ferrari", ce sont des monstres électriques dans un esprit VTAE. Le R22 Everest porte bien son nom : un vélo full suspendu, un cadre en carbone et un couple...