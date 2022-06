Une exposition pour plonger dans la fraîcheur de la forêt

Sur son T-shirt, François-Xavier Defosse affiche clairement la couleur : "Homme des bois" est-il écrit blanc sur noir. L'artiste a le sens de l'à-propos, puisqu'en ce jeudi de vernissage, il se fond avec humour dans la scénographie de son exposition à la Palm Beach Gallery, la galerie d'art de Sandrine Viu Masia à Uccle. Il n'en est pas moins visible; parlant avec enthousiasme et poésie de son travail et de cette forêt à ses invités curieux.

Une galerie spéciale puisque la spécialiste des arts et curatrice accueille dans sa maison, qu'elle ouvre aux artistes reçus régulièrement tout au long de l'année, en expositions groupées ou dédiée à un seul artiste, comme le photographe Jean-Noël Guillemain, en mars dernier avec sa belle exposition Eikonoklastes.

C'est la deuxième fois que François-Xavier Defosse, artiste namurois vient parler de son amour pour la nature et ce qu'on n'y voit pas. La pandémie l'a amené à partir en Bourgogne, dans une petite maison perdue dans une forêt abandonnée à son sort. "Plus rien n'est entretenu, plus de chemins, plus d'entretiens des futaies et des taillis, plus de clairières, cette forêt retrouve son âme première", raconte l'artiste qui partait vers 6h du matin pour qu'un ciel blanc magnifie le vert de la nature. "Le Bois de la Montagne est rempli d'arbres rustiques, majestueux et souverains, quelques fois tordus, difformes, noueux ou tourmentés. Beaucoup sont drapés d'une épaisse mousse dans les camaïeux de jaunes ou de verts. Cette mousse qui les protège, gardienne de leur passé, et révélatrice de leur noblesse", poursuit-il.

©François-Xavier Defosse

A l'aube du jour, 90x60cm



Enchanté, charmé, mystifié, il décide d'y retourner pour consacrer du temps et des centaines de photos à cette forêt magique, nommée donc Bois de la Montagne.

D'abord il vagabonde pour repérer le détail qui fait mouche puis retourne au bon moment pour magnifier là un détail, là un arbre qui se dédouble, ... Dans ces photos, on aperçoit des formes qui nous parle, comme dans les nuages, l'imagination s'ouvre et personne n'a la même vision première !

La scénographie est agréable, on on se croirait plongé dans cette forêt vierge de Haute-Marne. De quoi respirer cet été... L'exposition se poursuit jusque septembre, à visiter sur rendez-vous : www.thepalmbeach.be/

©François-Xavier Defosse

Déguisement, 33x95cm