Une astuce toute simple pour pimper ses glaçons : profitez de magnifiques et délicieux cocktails super rafraichissants !

Vous avez des invités et vous voulez les épater ? Voici plusieurs astuces pour faire des glaçons qui sortent de l'ordinaire : vous n'avez plus qu'à les mettre dans votre boisson préférée - mocktail, cocktail, jus de fruits - et épater vos amis !

Des fruits frais pour un peu de pep's

En plus de pouvoir faire varier leur forme en achetant des bacs à glaçons originaux, vous pouvez y apporter un petit plus non négligeable. Pourquoi, en effet, ne pas ajouter un fruit frais dans votre bac à glaçons avant d'y verser l'eau et de le placer au congélateur ? En fondant, le glaçon libérera un délicieux fruit que vous pourrez déguster une fois votre verre fini. Une astuce qui épatera vos amis !

Si vous n'avez pas d'inspiration, tentez les framboises, feuilles de menthe, morceaux d'oranges, citron ou citron vert. Votre imagination est votre seule limite puisque tous les fruits et plantes aromatiques peuvent sans soucis être capturées dans des glaçons.

Si vous n'avez pas peur des mélanges, pour aromatiser une eau, une limonade, un cocktail ou un mocktail, vous pouvez faire des glaçons directement à partir de jus de fruit. Joli et goûtu !

Des fleurs pour le côté esthétique

Si le goût vous importe moins que le visuel, n'hésitez pas à opter pour des fleurs comestibles (capucines, violettes, roses, etc.) qui feront, elles aussi, leur petit effet. Un petit look estival supplémentaire pour vos boissons rafraîchissantes !