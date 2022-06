Le casque pour interagir

Sony vient de commercialiser la 5e version de son casque fermé à réduction de bruit. L'aventure de la marque dans ce type de produit a débuté en 2016. 4 appareils plus tard, la firme continue de faire évoluer la technologie utilisée dans ce produit pour présenter une nouvelle mouture de ce casque qui au fil des années s'est imposé comme le meilleur appareil sur le marché.



Sony conserve sa place en tête avec son dernier modèle, le WH-1000XM5. Sa conception a été légèrement redessinée pour éliminer les aspérités. Le résultat est un design tout en rondeur. Les attaches de l'arceau ont été modifiées; dommage que celui-ci ne soit plus repliable pour gagner de la place pour le transport. Par contre, l'épaisseur de la boite de protection diminue faiblement lorsque le casque est absent.





Le maintien est toujours aussi excellent. Le poids du casque ne se ressent pas sur la tête et la pression des coussinets se fait vite oublier. Seuls 2 boutons sont situés sur le côté gauche du produit. Sony a conservé une entrée audio 3,5mm, même si la connexion peut être réalisée sans fil via Bluetooth. Les autres commandes sont tactiles. Elles sont paramétrables via l'application « Headphones ». Elle sert également à configurer le comportement de la réduction de bruit en fonction de votre activité et de votre environnement. Vos endroits préférés sont reconnaissables par le programme pour appliquer directement le type de traitement choisi.



La réduction a encore été améliorée par rapport au modèle précédent. Elle profite d'une meilleure analyse en temps réel des bruits ambiants grâce aux 8 microphones et aux 2 processeurs. Résultat: une diminution des bruits dans les moyennes et hautes fréquences.

Ce sont des écouteurs que vous ne devez pas uniquement porter pour écouter de la musique. Ils peuvent aussi servir à ne plus entendre les sons ambiants. À mon avis, c'est dans cette configuration que ce modèle a fait le plus de progrès. Si auparavant, on se sentait un peu oppressé lorsqu'on portait le casque avec la réduction de bruit activée sans écouter de la musique, je n'ai pas retrouvé cette impression pour le WH-1000XM5.



Sony a toujours été attentif à commercialiser des produits qui rendent une meilleure reproduction des sons. Ce casque supporte les codecs audio haute résolution comme le codec LDAC qui conserve la plage dynamique du morceau, c'est-à-dire la différence entre les passages les plus forts et les plus faibles. À noter que la connexion filaire procure une reproduction haute résolution si l'appareil auquel il est raccordé le permet. Pour en profiter, vous devez régler la fonction sur «Priorité à la qualité audio » dans l'application.

Le casque prend aussi le format audio 360° pour une écoute encore plus immersive. Cela requiert un abonnement à un service de streaming musical qui offre ce type de morceaux.

Le WH-1000XM5 autorise la connexion simultanée à deux sources comme un smartphone et un ordinateur par exemple. Une recharge de 3 heures est effectuée en 3 minutes avec un cordon USB Power Delivery, vendu en option. L’autonomie annoncée par l’entreprise est de 30 heures.

Une fonction coupe la musique dès que vous parlez ou lorsque vous ôtez le casque. D’ailleurs, il n’est pas nécessaire de le retirer. Il est conçu pour pouvoir rester sur la tête tout en permettant de communiquer avec d’autres personnes ou d’entendre les bruits autour de vous quand vous le désirez. L’intégration avec le service de streaming musical de Spotify est simplifiée. Une tape sur un des écouteurs permet de reprendre la lecture de la musique.

Si vous ne supportez pas les écouteurs intra-auriculaires et que vous cherchez un casque qui peut se porter toute la journée, intéressez-vous au dernier casque de Sony.

Le casque Sony WH-1000XM5 coûte 420 € TVAC. Son prix a augmenté par rapport au modèle précédent. Il est disponible en argent platine et en noir.