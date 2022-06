Pendant les vacances, voici 5 activités à faire avec vos enfants

Illusion d’optique

Le 1er juillet, un nouveau musée ouvrira ses portes au Théâtre de la Gaîté, à Bruxelles. Le concept du Musée de l’Illusion ? Apprendre, à travers les sciences, à ne pas tomber dans le piège de l’illusion d’optique, à faire la différence entre la réalité et ce que notre œil perçoit. Inauguré à Zagreb, en Croatie, en 2015, le Musée de l’Illusion s’est ensuite installé à New York, à Paris, à Rome, et même à Shanghai, avant de voir le jour chez nous. N’oubliez pas d’embarquer votre smartphone ou votre appareil photo pour immortaliser les poses farfelues de vos enfants dans ces installations photogéniques.

"Museum of Illusions" ouvrira ses portes le 1er juillet 2022 (18, Rue du Fossé aux Loups, 1000 Bruxelles). Infos et rés. via www.museumofillusions.com

Un week-end merveilleux

Wonderweekend, tel est le nom du nouveau festival familial qui sera organisé cet été, les 13 et 14 août, dans le cadre verdoyant du Jardin Botanique de Meise, près de Bruxelles. Pour cette septième édition, le monde marin sera à l’honneur et c’est autour de cette thématique que vos petits bouts pourront se livrer à un tas d’expériences insolites. Concerts, danse, théâtre, sentiers pieds nus, ateliers créatifs, il y en aura pour tous les goûts. Pour se restaurer entre deux activités, les petits, comme les grands, pourront se rendre au restaurant sans couverts où il est, non pas permis, mais obligatoire de se nourrir avec les mains… et de se lécher les doigts ! La journée se clôturera sur un spectacle familial. Il sera aussi possible de dormir sur place et de réaliser sa propre tente de camping en carton à décorer selon son imagination.

Wonderweekend, du 13 au 14 août au Jardin Botanique de Meise. Infos et rés. via wonderweekend.be

P’tits Festarts

Le 10 juillet prochain, les P’tits Festarts se donneront rendez-vous à l’Abbaye de Stavelot pour profiter de spectacles gratuits entre 13 h et 18 h. Au programme ? Théâtre, danse, marionnettes et clowns.

À la mode de chez nous

À partir du 8 juillet, le Musée Mode&Dentelle, à Bruxelles, consacrera toute une exposition à la mode chez les enfants de 0 à 12 ans. L’accent sera notamment mis sur la construction des genres à travers les fringues et sur les pièces unisexes qui sont de plus en plus convoitées par les parents et leurs progénitures. Kidorama invite aussi ses visiteurs à s’interroger sur la durabilité des vêtements qu’ils portent. Un tas d’activités ludiques permettront à toute la famille d’apprendre en s’amusant !

Kidorama, 200 ans de mode enfantine, au Musée Mode&Dentelle (Rue de la Violette 12, 1000 Bruxelles).

Se perdre dans un champ de maïs

Le Siroteur, asbl namuroise, organise un Escape Game rural à Emines durant tout l’été. Munissez-vous d’une brouette pour collecter les indices à travers un gigantesque champ de maïs. Durant près de deux heures, vous devrez faire travailler vos méninges, et vos gambettes, pour résoudre le mystère de "L’Affaire du Vicomte".

Infos via www.lesiroteur.be