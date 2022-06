Accueil Lifestyle Magazine Essai auto McLaren Artura: hybride mais surtout très musclée L’Artura marque un changement dans la gamme McLaren par sa motorisation hybride rechargeable. Elle est donc capable de rouler sans bruit et sans émissions sur plusieurs kilomètres. Mais cette électrification permet aussi d’offrir des performances extraordinaires. Nicolas Morlet

Une McLaren est toujours reconnaissable entre mille, et cette Artura ne déroge pas à la règle. Elle arbore les mêmes galbes prononcés et entrées d’air géantes sur les flancs que les autres modèles de la gamme. L’habitacle ne trahit pas non plus les habitudes de la marque anglaise : les commandes sont minimalistes...