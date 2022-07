Essai des LinkBuds S de Sony, des écouteurs que l'on porte longtemps

Les écouteurs intra-auriculaires, c’est-à-dire dont les embouts entrent dans l’oreille, sont vraiment à la mode. Tous les fabricants en proposent à leur catalogue. Sur le site de la marque Sony, 8 articles différents sont présents et la firme vient de sortir un dernier modèle dénommé LinkBuds S. Le nom buds est d’ailleurs devenu le nom générique pour parler de ce type d’écouteurs.

Cet appareil est destiné aux personnes qui désirent porter des écouteurs tout au long de la journée. Ils sont encore plus petits (41 %) et plus légers (33 %) que le modèle haut de gamme de Sony (WF-1000XM4). Un écouteur ne pèse que 4,8 g. Les LinkBuds S se placent dans le pavillon de l’oreille et sont d’une grande discrétion. On les distingue à peine. De plus, ils peuvent être portés longtemps sans aucun problème. Leur port est très confortable. À noter que vous pouvez ne porter qu’un des deux écouteurs si vous le désirez.

Les appareils se rechargent dans une petite boite qui comporte une batterie qui elle-même est rechargée au moyen d’un cordon USB-C. Le temps d’utilisation des Link Buds dépend évidemment de leur utilisation et des options activées. La firme annonce 3,5 h en conversation continue et 6 h d’écoute de musique en continu si l’option de réduction de bruit est activée. Une recharge rapide de 5 minutes offre 1 heure d’écoute supplémentaire.

©Sony

Les écouteurs comportent des capteurs tactiles pour les commander sans devoir ouvrir son smartphone. Elles sont paramétrables via l'application "Headphones" de Sony. C'est aussi dans ce logiciel que vous accédez aux réglages de l'égaliseur et aux paramètres de la réduction du bruit ambiant. Le produit adapte le type de réduction en fonction des endroits via la localisation et en fonction de l'environnement. Les sons environnants sont présents pour pouvoir interagir sans devoir retirer les oreillettes. La musique se coupe aussi dès que vous commencez à parler.



Les LinKBuds prennent en charge la musique haute-résolution avec le codec LDAC et la musique Audio 360°. La transmission Bluetooth est effectuée sur les 2 écouteurs pour diminuer la latence et la perte de signal. Le produit prend en charge les assistants vocaux de Google et d'Amazon.



Le rendu sonore est performant. Toutes les fréquences sont bien rendues, même les basses. Il est important de choisir les bons embouts pour une écoute supérieure et une bonne réduction des bruits ambiants.

Le prix des écouteurs intra-auriculaires Sony LinkBuds S est de 200 €. Ils sont disponibles en blanc, en écru et en noir. Les écouteurs supportent les éclaboussures et la sueur (indice de protection IPX4).