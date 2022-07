La Sonos Ray, une barre de son compacte et puissante pour votre télévision

La firme audio américaine Sonos a complété sa gamme de barres de son par un nouveau produit. Trois produits sont à présent commercialisés : Arc, Beam et Ray, la dernière que j’ai pu testé.

La barre de son ne prend vraiment pas beaucoup de place. Il s’agit de la plus petite des trois (559 x 95 x 71 mm). Ses dimensions lui permettent de facilement être déposée devant la télévision ou installée dans un meuble TV. Cela ne posera aucun problème pour la diffusion des sons puisque les haut-parleurs sont placés sur l’avant du produit. Elle peut aussi être attachée au mur au moyen d’une fixation appropriée vendue en option.

Comme tous les haut-parleurs de la marque, la conception est très minimaliste, uniquement trois boutons tactiles sont disposés sur le haut de l’appareil. Du côté de la connectique, c’est aussi le minimum. Seuls sont présents un port Ethernet, une fiche d’alimentation et une entrée optique. Cette entrée autorise la connexion avec des appareils plus anciens et est d’une installation plus simple pour l’utilisateur. Un système surround peut être créé en ajoutant des haut-parleurs Sonos au produit.

La connexion Wifi assure la liaison avec l’application sur smartphone que vous utiliserez pour installer et paramétrer la barre de son. La télécommande de votre téléviseur commandera le volume sonore. Lors du test, la zappette de ma TV, pourtant récente, n’a pas été reconnue. J’ai donc réglé le volume via mon téléphone.

Comme pour les autres barres de son de la marque, on retrouve un mode pour renforcer les dialogues (amélioration vocale), et une option "son nocturne" pour réduire l’intensité des effets afin de ne pas déranger les voisins. La Ray prend aussi en charge le système Trueplay qui calibre le produit en fonction de la pièce. À noter que la calibration doit être réalisée au moyen d’un appareil Apple.

La Ray n’est pas uniquement destinée à être utilisée avec une télévision ou un PC. Elle s’intègre parfaitement au système audio Sonos pour diffuser de la musique dans toutes les pièces de votre habitation.

À l’écoute, on reconnaît la signature audio de la marque. Les différentes fréquences sont équilibrées et même les basses sont présentes malgré l’absence de subwoofers dans le produit.

La Sonos Ray est la preuve qu’il ne faut pas dépenser beaucoup pour s’offrir un son de qualité. Leurs haut-parleurs sont très souvent à la peine pour rendre les effets sonores des films et des séries que vous regardez. Avec une barre de son, vous entrez dans une autre dimension.

La barre de sons Sonos Ray coûte 299 €. Elle est disponible en blanc et en noir.