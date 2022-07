De nouvelles attractions et une grande première: on a testé en primeur l'Avengers Campus à Disneyland Paris

Pour ses 30 ans, Disneyland Paris s'offre un tout nouveau monde entièrement dédié à l'univers Marvel. "C'est un endroit unique, vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant", annonce Beth Claperton, Walt Disney Imagineering. Il vous faudra cependant encore attendre quelques jours avant de pouvoir profiter du "Avengers Campus". La zone thématique, la première du genre en Europe, n'ouvre ses portes au grand public qu'à partir du 20 juillet. La Libre a toutefois pu découvrir en avant-première cette nouvelle partie du parc Disney Studio et expérimenter pour vous les toutes dernières attractions.

©M.R.

Un campus pour super-héros

Dès que vous franchissez les portes du Avengers Campus, vous n'êtes plus simplement un visiteur. Vous voilà devenu une recrue de Tony Stark. Iron Man est ainsi à la recherche de nouveaux super-héros pour compléter ses rangs et vous êtes dans son viseur. "C'est une toute nouvelle histoire", confie Louisa Kriouche, Avengers Campus Entertainement Expert. "On veut vraiment faire croire aux visiteurs que les super-héros existent et qu'ils vont en devenir un." Vous serez donc amené à interagir avec vos super-héros préférés, à observer leurs combats effrénés et même à leur prêter main forte. "Le but est que les visiteurs ne puissent pas évoluer plus de cinq minutes dans le Avengers Campus sans croiser un Avenger", détaille Mme Kriouche. "On veut qu'il se passe constamment quelque chose."

©M.R.

Exit donc les spectacles et les rencontres programmées à des heures précises. Cette nouvelle partie du parc se veut "vivante". Vous serez donc amené à croiser à tout moment Iron Man, Captain America, Thor ou encore Loki. Mais n'oubliez pas de lever les yeux, car il n'y a pas que sur terre que vous verrez vos super-héros préférés. Ils se baladent également sur les toits et vous réservent quelques combats, dont eux seuls ont le secret.

Pour ce qui est des personnages présents dans le parc, la sélection tend à évoluer au fil du temps tout comme l'univers Marvel. "Le but est que si des nouveaux super-héros voient le jour, ils puissent rejoindre à leur tour le Avengers Campus", précise encore Louisa Kriouche.

©DISNEY

Une attraction dont vous êtes le (super)héros

Dans la première attraction que vous découvrez sur le campus - le Spider-Man Web Adventure -, vous vous prenez pour le célèbre super-héros araignée et jouissez du même pouvoir que lui. Vous devez ainsi vous servir des toiles virtuelles qui quittent votre poignet pour aider Peter Parker à se débarrasser des Spider-Bots. Les vilaines bêbêtes qui ont envahi le laboratoire sont tenaces et et vous devez user de stratagèmes pour en venir à bout. Mais vos bras sont votre seule arme. Cela est rendu possible par une technologie spéciale et innovante de reconnaissance gestuelle, dont les créateurs sont très fiers. "Au début, on ne savait pas comment on allait faire d'un point de vue technologique pour que les visiteurs puissent lancer des toiles", raconte Cécile Pinel, Walt Disney Imagineer. "On a finalement décidé d'installer des caméras infrarouges dans les véhicules, afin d’évaluer et d’analyser les actions des recrues à hauteur de 60 fois par seconde, en vérifiant la position de leurs yeux, de leurs épaules, de leurs coudes et de leurs poignets." Le rendu est plus que réussi. Pendant une poignée de minutes, vous vous sentez comme Spider-Man. Le fait de ne pas avoir besoin de fusil ou autre arme fictive, contrairement à d'autres attractions du genre comme Buzz Lightyear Laser Blast, rend l'expérience d'autant plus réaliste.

©M.R.

©M.R.

©M.R.

Pour optimiser votre incursion dans la peau de Peter Parker, le parc propose des accessoires supplémentaires. Vous pouvez, grâce aux Web Power Band accroché à votre bras, lancer plusieurs toiles à la fois lors du combat ou encore envoyer des boules de feu. Le tout permet de tuer davantage de Spider-Bots et donc d'augmenter son score final. "Ce produit qui interagit directement avec l'attraction est une grande première", se réjouit Jean-David Marque, Avengers Campus Merchandising Expert. "Mais il faut noter également qu'il n'a pas qu'une utilité dans le Spider-Man Web Adventure. L'accessoire High Tech pourra très bien être utilisé à la maison." De quoi ravir les fans des Avengers, mais moins le portefeuille de leurs parents. Il faut, en effet, compter entre 30 et 40 euros pour vous munir de l'un de ces bracelets qui figurent parmi les quelque 350 nouveaux produits de la boutique du Avengers Campus.

©M.R.

A noter que s'il n'est pas incontournable selon nous de se munir de ces accessoires supplémentaires, le passage par le Spider-Man Web Adventure est quant à lui vivement recommandé lors de votre prochain séjour à Disneyland Paris.Tant les enfants que les parents profiteront de ces quelques minutes dans la peau d'un super-héros. Par contre, il faudra s'armer de patience. Il n'y a aucun doute quant au fait que les files seront longues pour cette attraction unique en son genre.

Des sensations fortes

Les amateurs de sensations fortes trouveront également leur compte dans cette nouvelle partie du parc Disney Studio grâce à l'Avengers Assemble: Flight Force, un roller coaster dans lequel vous faites équipe avec Captain Marvel et Iron Man. Le visiteur, propulsé à 96 km/h en moins de 3 secondes, enchaîne trois inversions, deux roll over et un corkscrew. Tout cela dans le noir. Autant dire qu'il faut avoir l'estomac bien accroché.

Est-ce un passage obligatoire lors de votre venue à Disneyland Paris ? Notre avis est mitigé. En effet, contrairement au Spider-Man Web Adventure, ce roller coaster n'a rien de révolutionnaire. Il occupe d'ailleurs l'ancien espace du Rock'n' Roller Coaster Starring Aerosmith. Les visiteurs qui ont déjà eu l'occasion de tester cette attraction par le passé ne seront donc pas surpris par l'Avengers Assemble: Flight Force. Mais les amateurs de ce genre d'attractions ne seront toutefois pas déçus et y trouveront pleinement satisfaction.

Qui plus est, vous pourrez découvrir avant d'embarquer dans le roller coaster un Animatronic Iron Man plus vrai que nature.

©DISNEY

S'entraîner avec Iron Man et Spider-Man

Si vous avez encore du courage après ces deux attractions, vous pouvez vous rendre au centre d'entraînement du Avengers Campus. Vous y attendent Spider-Man, Iron Man et d'autres super-héros. L'objectif ? Vous former pour faire de vous une recrue de qualité. Après quelques conseils, les super-héros prennent la pose avec vous le temps de quelques photos. "Pour tirer des toiles, il faut mettre ces trois doigts-là en avant et plier les autres", nous explique par exemple Spider-Man, avant qu'on nous tire le portrait.

Il est certain que les plus petits auront des étoiles dans les yeux après avoir pu échanger avec leur super-héros favori. Mais s'ils veulent en garder un souvenir matériel, les parents devront encore une fois mettre le prix, comme pour les autres clichés pris au sein du parc.

©DISNEY

De la nourriture de super-héros

Si vous avez une petite faim, l'Avengers Campus propose deux restaurants ainsi que des food trucks. Le premier, Pym Kitchen, se présente sous forme de buffet et offre des produits de tailles disproportionnées. Vous mangerez ainsi des hots dogs, hamburgers, légumes, pâtes... dans des versions énormes ou miniatures, en référence au film Ant-Man. "On a poussé la storyline jusqu'au bout", se félicite Jean-Marie Clément, Avengers Campus Food Expert. Les parents aventureux peuvent d'ailleurs savourer du vin orange, pendant que leurs enfants trempent leurs aliments dans une mayonnaise bleue. Le second restaurant, Stark Factory, propose un service rapide et des plats semblables à ce que l'on trouve déjà dans d'autres fast-food du parc. Vous pouvez ainsi y déguster une pizza ou des pâtes avant de reprendre le fil de vos activités.

©M.R.

Et pour ceux qui veulent vivre la complète expérience super-héros, il est possible de séjourner dans l'hôtel New York - The Art of Marvel. Totalement rénové et rouvert à l'été 2021, l'établissement fait la part belle aux différents personnages du célèbre éditeur de bande-dessinées. Que ce soit dans la décoration ou dans les services offerts, tout est fait pour satisfaire au mieux les fans de l'univers Marvel.