Plongée dans la vie d'étudiants en art dans les années 90 avec des photos vintage

Le compte @90sartschool, repéré par Konbini, offre une plongée spectaculaire dans la vie des étudiants en art dans les années 90. Sur Instagram, Matthew Atkatz, le fondateur du compte Instagram, a publié plus de 1.200 photos vintage où l'on peut voir des jeunes en train de faire la fête et de profiter. Depuis il connait son petit succès sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé en 2021 pendant l'épidémie de Covid. Matthew Atkatz, ancien étudiant à la Rhode Island School of Design aujourd'hui âgé de 46 ans, déterre de vieilles photos de ses études dans son grenier. Il décide alors de les numériser et de les partager sur Instagram. Se disant que d'autres étudiants avaient peut-être les mêmes clichés chez eux, il a bien vite donné à tout le monde la possibilité de lui envoyer des photos d'époque faites avec un appareil argentique ou polaroïd.

"Au milieu d'influenceurs trop stylés et consommateurs de filtres, je me suis dit qu'il serait agréable de publier des photos d'enfants cool d'il y a longtemps", explique le fondateur du projet au site The Face.

Et le succès a aussitôt été au rendez-vous. Un an plus tard, Matthew Atkatz reçoit quotidiennement des photos provenant des quatre coins des Etats-Unis, mais également d'autres pays du monde.

De quoi plaire aux nostalgiques de cette époque ou simplement à celles et ceux qui sont curieux de s'y plonger.