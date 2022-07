Chaleur: une astuce TikTok explique comment se rafraîchir en ciblant des points stratégiques du corps

Lorsqu'il fait chaud, chacun rivalise d'astuces pour se rafraîchir. Il y en a qui prennent des douches glacées (même si ce n'est pas conseillé), d'autres qui s'humidifient les poignets et les chevilles. Si cette dernière solution est efficace, une autre pourrait l'être encore plus. Avec quelques gouttes d'eau seulement, il est possible de se rafraîchir très vite. Comment? En trompant son cerveau !

Le docteur Karan Raj, particulièrement actif sur TikTok, a publié ses bons conseils. Selon lui, il suffirait de mettre de l'eau sur 9 points précis de son corps pour avoir moins chaud.

"L’hypothalamus agit comme un thermostat. On peut augmenter ou diminuer la température en fonction de différents facteurs comme la température de la peau. Pour ce faire, il faut se concentrer sur les zones où on peut sentir le pouls, c'est-à-dire les endroits du corps où les vaisseaux sanguins sont particulièrement près de la peau", explique le médecin.

Il en dénombre neuf qui correspondent à peu de choses près aux tempes, au cou, au dessous de la poitrine, à l'intérieur du coude, aux poignets, aux genoux et aux chevilles.

Selon le médecin, mettre quelques gouttes d'eau fraîche mais pas trop froide à certains de ces endroits va faire baisser le "thermostat" du cerveau. En cas de fortes chaleurs, il est en tout cas conseillé de mouiller son corps, mais aussi de boire beaucoup d'eau et de garder son logement au frais en fermant les volets.