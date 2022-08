La Chromecast de Google connecte les anciens téléviseurs à Internet

Si aujourd’hui toutes les nouvelles télévisions proposent une connexion à Internet pour profiter des milliers de contenus, ce ne fut pas toujours le cas. Avec la Chromecast, vous pouvez redonner une seconde vie à une ancienne TV ou moniteur. Il s’agit d’un petit boîtier avec d’un côté une entrée HDMI et de l’autre une prise d’alimentation. Le produit est connecté au wifi de votre habitation et de cette manière vous profitez de tous les services proposés sur le net.

L’installation en est très facile. Un code QR s’affiche sur l’écran de la télévision, une fois la prise HDMI insérée. Il suffit de le scanner avec un téléphone pour que le paramétrage s’effectue tout seul. Évidemment, vous devez disposer d’un compte Google et de l’application "Home" installée sur votre smartphone pour utiliser la Chromecast. Il est aussi possible de réaliser un paramétrage manuel, mais c’est plus fastidieux.

©Google

La navigation dans le menu s’effectue au moyen de votre smartphone ou de la télécommande, c’est la nouveauté du dernier modèle. Celle-ci facilite la navigation dans le menu. On y retrouve notamment les boutons de volume sur le côté droit, les raccourcis vers les incontournables services de vidéos de Netflix et de Disney et le bouton de l’assistant vocal ainsi qu’un micro pour le diriger vocalement.

L’interface est identique à celle des TV qui utilisent le système d’exploitation de Google.

Ce produit présente de belles caractéristiques techniques. Il est capable de diffuser des images en 4K HDR à 60 images par seconde. Il prend en charge les normes HDR10 et HDR10+. Au niveau audio, il reproduit les bandes sonores en Dolby Digital Plus et Dolby Atmos. Pour en profiter, encore faut-il que votre téléviseur ait les capacités techniques de les diffuser et que le contenu soit lui aussi en 4K.

Vous pouvez aussi emporter la Chromecast dans vos bagages pour la raccorder à la télévision et au réseau de votre location pour profiter des services de streaming auxquels vous êtes abonnés sans devoir les paramétrer à nouveau. D’ailleurs, l’appareil permet d’être configuré pour différents appareils. Il suffira de choisir le téléviseur sur lequel vous l’avez raccordé pour l’utiliser immédiatement.

La Chromecast de Google coûte 69,99 €. Un accessoire, vendu séparément, permet de connecter un câble réseau directement dans la prise d'alimentation de l'appareil si vous ne désirez pas utiliser le Wifi.