Test de l’ordinateur Surface Laptop Go 2 de Microsoft

Sous le nom « Surface », Microsoft vend une gamme d’ordinateurs. J’ai testé la deuxième version du Laptop Go. Il s‘agit d’un appareil plus petit qu’une feuille A4 (278,2 × 206,2 × 15,7 mm) et dont le poids dépasse de peu le kilo (1 127 g). Pourtant, il semble lourd à la première levée.

Sa taille est vraiment un atout si vous vous déplacez constamment. L’écran de 12,4" est tactile et sa qualité d’affichage (1536 X 1024 px) est excellente par contre il n’est pas traité antireflet. La carte graphique est intégrée et de marque Intel.

Le design est vraiment soigné. On retrouve la conception qui caractérise toute la gamme Surface. On peut regretter que le Laptop Go ne dispose que de 2 ports USB (1 de type C et 1 de type A). Le port propriétaire, qui est utilisé pour l’alimentation ou peut être relié à un hub de connexion de la marque, aurait pu laisser la place à un second port USB-C. Si le portable est raccordé à un écran externe, vous ne disposez plus que d’un port pour connecter soit un clavier soit une souris ou pour utiliser du matériel sans fil.

Il faut souligner la qualité du clavier. La frappe est souple et confortable. Les touches sont larges et bien placées.

L’ordinateur dispose d’une caméra frontale dont la résolution est de seulement 720 P. Elle sera satisfaisante pour afficher votre image lors des réunions en ligne, ce à quoi est destiné ce type de composant.

Le modèle testé a 8 GB de RAM. C'est largement suffisant pour réaliser toutes les tâches bureautiques. Des configurations avec 4 ou 16 Go sont aussi commercialisées. Le processeur est un Intel I5 de 11e génération. Les disques de stockage sont de 128 ou 256 Go.

Évidemment, le système d’exploitation installé est Windows 11. C’était mon premier contact avec celui-ci. Et je n’ai vraiment pas été dépaysé. Pas de grand changement dans l’interface, les tonalités de base sont dans une palette de bleus. Le bloc avec les programmes et la recherche est situé maintenant au milieu de la barre de tâche et l’explorateur de fichier prend un peu de couleur.

Le prix du Microsoft Surface Laptop Go 2 (8 Go de Ram et SSD de 128 Go) est de 769 €.