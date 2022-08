Un étudiant recrée plusieurs villes françaises en version Pokémon

Cédric Miso, un étudiant en graphisme, fait actuellement beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Le jeune homme a en effet recréé plusieurs villes de France en version "Pokémon". Celles et ceux qui ont déjà joué à ce jeu vidéo le savent : les villes dans Pokémon ont un design bien particulier. Dans les premières versions du jeu, les pixels étaient particulièrement visibles, ce qui apportait un certain charme à l'ensemble. L'étudiant s'est inspiré de ce style pour recréer des lieux emblématiques en "pixel art".

Le "pixel art" est une composition numérique qui utilise une définition d'écran basse et un nombre de couleurs limité. Le but du "pixel art" est que chaque pixel (ou presque) soit visible sur la photo. Cela demande évidemment un travail colossal, étant donné que l'étudiant travaille point par point. "On a quelques petites astuces pour pouvoir dupliquer certains éléments, mais ça reste globalement assez long car chaque bâtiment est différent", explique le jeune homme sur BFM TV.

Pour réaliser le cours Saleya de Nice, l'étudiant a mis une trentaine d'heures. Il se sert généralement des vues aériennes de Google Maps comme modèle.

Avant cela, l'étudiant avait déjà reproduit la cathédrale de Clermont-Ferrand et le centre de Strasbourg. Son prochain projet est de reproduire un lieu emblématique de Lyon étant donné qu'il va bientôt y emménager.

"Je trouvais ça chouette de représenter les villes qui me tiennent à coeur. Cela touche à la nostalgie parce que beaucoup de gens jouaient à Pokémon, mais ça touche aussi les gens qui vivent dans la ville concernée", conclut le jeune homme.