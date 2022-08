La nouvelle astuce TikTok pour mieux gérer son budget étudiant

Tu es étudiante ou étudiant et tu as du mal à gérer ton budget? Cette astuce pourrait te plaire!

Les astuces en tout genre pullulent sur TikTok. Si certaines sont dangereuses, d'autres donnent de bons conseils. Cette nouvelle astuce, repérée par l'AFP, partage une technique pour gérer au mieux son budget étudiant.

Si tu n'es pas fan des méthodes plus classiques (mais pourtant efficaces) de gestion de budget, tu apprécieras peut-être le "cashstuffing". Il s'agit d'une technique se basant sur des enveloppes. En résumé, au début de chaque mois, tu dois placer de l'argent liquide dans des enveloppes. Sur chaque enveloppe, tu dois écrire à quoi cela sert : "nourriture", "charges", "loisirs", etc. L'idée est de ne pas dépasser le montant de l'enveloppe. Avant de te lancer dans cette aventure, tu dois toutefois avoir une idée précise du montant moyen que tu dépenses pour tous ces postes. Le but? Limiter les paiements par carte et privilégier le cash.

La "douleur de payer"

Selon de nombreuses études, on a davantage tendance à dépenser son argent quand on utilise une carte bancaire. Selon l'AFP, c'est dû au phénomène de la "douleur de payer". En 2007, des chercheurs de l'Université de Stanford, du MIT et de Carnegie Mellon ont en effet découvert que le fait de payer quelque chose provoque une douleur physique. Or, cette douleur est moins forte lorsqu'on paie par carte. Tout simplement car on n'a pas vraiment la sensation de dépenser son argent. Utiliser davantage de cash est donc censé provoquer une "douleur de payer" plus importante et peut-être faire réfléchir à deux fois avant de craquer pour quelque chose.

Certaines personnes trouveront toutefois risqué de se balader avec autant d'argent sur elles, sans compter qu'on peut difficilement payer son loyer en cash. Une méthode intermédiaire pour contrôler son budget pourrait donc être de se forcer à payer en cash les dépenses du quotidien et d'éviter au maximum les achats en ligne.

Particulièrement populaire sur TikTok, le hashtag #cashstuffing a déjà engendré 542 millions de vues. Sur de nombreuses vidéos, on peut voir des jeunes former consciencieusement leurs enveloppes et détailler les économies qu'ils sont parvenus à faire.