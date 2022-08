Les jardins et les artistes du Château de Chaumont-sur-Loire sont à découvrir

Si vous aimez les châteaux, la Loire, les jardins et l'art, alors vous aimerez le château de Chaumont-sur-Loire. Il rassemble ces quatre éléments dans un décor magnifique.

Il s’agit d’abord d’un château posé sur la Loire entre Amboise et Blois. Forteresse bâtie vers l’an mil, elle connaît plusieurs propriétaires qui vont la transformer en un château remarquable. Aujourd'hui, il appartient de la Région Centre-Val de Loire. Le bâtiment est très bien conservé et offre une vue formidable sur la Loire depuis sa terrasse.

La terrasse du château donne une vue magnifique sur le Loire. ©Eric Sander

Devant le château s’étend un magnifique parc de 32 hectares. Il est composé d'allées curvilignes qui invitent à une promenade passant par différents points de vue. Le parc paysager est constitué de massifs, de pelouse et d'arbres remarquables. Au détour de ceux-ci, vous découvrirez des œuvres d'artistes du monde entier qui s'intègrent au lieu. Tout le domaine accueille 55 installations artistiques pérennes et temporaires. Elles sont présentes dans le château, dans le jardin et dans les bâtiments situés devant les écuries. Depuis 2008, le domaine est un centre culturel de rencontre et centre d'Arts et de nature. Il est ouvert 363 jours par an. Trois événements ponctuent l’année : la saison d'art, le Festival International des Jardins pour la période printemps-été et les expositions photos à l'automne.

Depuis 30 ans, le domaine organise un Festival International des Jardins qui présente les travaux de paysagistes, de scénographes ou de jardiniers. Cette année, son thème est le jardin idéal.

24 concepteurs de toutes nationalités présentent leur vision de la relation entre le végétal et l'être humain sur des parcelles de quelques dizaines de mètres carrés. Lors de la promenade, on chemine de jardin en jardin pour découvrir une nouvelle composition qui mélange toutes sortes de matériaux associés aux plantes et arbustes.

Le prix de la Création 2022 a été attribué au jardin « Le Cocon végétal » de Gaël Lefebvre et Marvin Demaude, tous deux étudiants à l'ISIa Gembloux en Belgique.

« Le Cocon végétal » de Gaël Lefebvre et Marvin Maude ©Eric Sander

La dernière partie du domaine regroupe, sur 10 hectares, différents jardins permanents dans le prés du Goualoup. Des espaces sont livrés à des paysagistes renommés pour inventer de nouveaux jardins. On peut déambuler notamment dans un jardin chinois, coréen, africain, un jardin (dé)connecté ou le jardin des hypothèses… On y retrouve aussi des collections de fleurs telles que des clématites, asters, roses anciennes, dahlias et pivoines.

"Sous le soleil africain", carte verte donnée à Leon Kluge ©Eric Sander

Prévoyez une journée pour découvrir ce domaine à votre aise et flâner dans la nature. Le tarif plein s'élève à 19€ en haute saison.