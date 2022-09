Accueil Lifestyle Magazine Découverte de la trottinette B12 Roam : une "trott" efficace ! Elle est du haut de gamme dans l’univers des trottinettes. Si, contrairement à d’autres, elle respecte les règles en termes de vitesse et de sécurité, c’est surtout un engin qui s’envisage dans la durée pour amortir son coût. Eric Guidicelli

En juin dernier, nous vous avions parlé de la marque Onemile. Nous vous avions présenté le test d’un speedbike, le Scrambler. Pour le retour de la rubrique dans votre magazine favori, on revient à un test, avec cette fois-ci, une trottinette de la marque alsacienne. On vous le dit tout de suite : la B12 Roam est du haut de gamme en la matière. Cela fait longtemps que nous n’avions pas testé un engin de cette catégorie qui allie, à un tel niveau, stabilité et efficacité. Si cette trottinette qui roule à 25 km/h n’a pas de suspensions, c’est simplement parce qu’elle a des roues qui font office d’amortisseurs. Avec des pneus à chambre à air de 12 pouces, donc plus grands et surtout plus larges que la moyenne, le confort est au rendez-vous même sur les pavés. Autre élément qui apporte de l’aisance : le deck en érable large qui accueille vos pieds l’un à côté de...