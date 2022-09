Les techniques infaillibles pour se faire des amis dès les premiers jours à l'université ou à la haute école

Tu fais tes premiers pas à l'université ou à la haute école ? Tu te poses sans doute mille questions. Il faut dire que les études supérieures sont très différentes des études secondaires. Une de tes inquiétudes est peut-être de savoir comment tu vas pouvoir te faire des amis dans des auditoires parfois bondés. Pas de panique. "La Libre Etudiant" a demandé à plusieurs étudiantes et étudiants de BAC et de Master de te donner leurs meilleurs conseils pour se faire des amis rapidement.

Oser faire le premier pas

"J'ai toujours été réservée, mais à mon arrivée à l'université, je me suis dit que j'allais me faire violence et quitter ma zone de confort. Lors des premiers cours, je repérais des personnes assises toutes seules et j'allais simplement leur demander si je pouvais m'asseoir à côté d'elles", explique Marine. "Avant le début du cours, j'engageais la conversation et je faisais pareil lors des pauses. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. Je me suis fait beaucoup d'amies comme ça, et dans plusieurs formations car nous partagions parfois des cours avec d'autres bacheliers. Je me suis finalement pris peu de 'vents' mais quand je voyais que la personne ne me répondait pas trop, je n'insistais pas. Le but n'était pas de mettre l'autre mal à l'aise." Anita avait exactement la même technique. "J'ai juste repéré des gens qui étaient seuls à attendre devant l'amphi et je suis allée leur parler", explique-t-elle.

"Personnellement j'ai été mise sur le groupe Messenger de mes études et j'ai fait en sorte de vraiment parler dessus avec les gens les premières semaines, ça m'a permis de lier des affinités très facilement et de me faire un super groupe d'amies", souligne Loane. "Je n'hésitais pas à poster des messages sur le groupe Facebook de mes études ou à répondre à ceux des autres", se souvient Elise. "J'évitais de le faire trop souvent pour ne pas monopoliser l'attention, mais ça m'a permis de me faire un peu 'connaître' dans l'auditoire. Des gens sont venus me parler en disant 'ah c'est toi qui a répondu à ma question' et le reste s'est fait naturellement."

"Avant de rentrer à l'unif, j'avais demandé sur les groupes Facebook où j'étais si des personnes faisaient les mêmes études que moi. On a donc créé un groupe Messenger avec toutes celles qui avaient répondu. Et j'ai rencontré des super copines grâce à ça", se souvient Emeline.

Participer à des activités sur le campus

Les universités et hautes écoles organisent souvent des activités en début d'année pour accueillir les étudiants avant et après la rentrée. Il ne faut donc pas hésiter à y participer. "Ma fac a mis en place un dispositif pour découvrir la faculté et son fonctionnement. C'est là que j'ai noué mes premiers liens puisqu'on a pu beaucoup discuter", note Zoé. Les cours préparatoires de fin août sont aussi une bonne façon de faire des rencontres. "C'est pratique car j'ai rencontré des gens qui faisaient les mêmes études que moi, mais en petits groupes", ajoute Diane.

Sur le campus, les occasions de rencontrer du monde sont finalement nombreuses. Les jeunes qui ont fait leur baptême affirment que c'est un excellent moyen de se faire des amis qui dureront longtemps. Mais si tu n'as pas envie de le faire, les étudiants que nous avons interrogés conseillent simplement de participer à des activités sportives ou culturelles dès les premières semaines de cours. Généralement, les amitiés se nouent naturellement pour la simple et bonne raison que beaucoup d'étudiants arrivent seuls dans leur cursus et ont, eux aussi, besoin de se faire de nouveaux amis.