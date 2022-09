Essai auto Mercedes GLC 2022 : le digne héritier du modèle le plus vendu de Mercedes

Essai luxe: au volant de la "Rolls des bad boys" qui s'adresse aux jeunes milliardaires

Le "Black Badge" incarne le côté obscur de la prestigieuse et conservatrice maison britannique Rolls-Royce. Des modèles retouchés sur la forme et sur le fond pour séduire les "bad boys" fortunés, non sans préserver tout le charme des luxueux modèles anglais. Essai hors du commun avec la dernière-née de la série : la "petite" Ghost.