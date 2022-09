Journées du Patrimoine, Wallos, dimanche sans voiture... Le week-end s'annonce chargé !

Entre les Journées du Patrimoine et dimanche sans voiture à Bruxelles, et les Wallos, le public à l’embarras du choix.

Choisir, c'est renoncer. Et ce week-end, il faudra en faire, des choix. De très nombreux fêtards ne se posent pas de question depuis ce vendredi, investissant les rues de Namur à l'occasion des Fêtes de Wallonie, événement créé voici 99 ans pour célébrer le patriotisme et la conscience wallonne en commémorant les journées de septembre 1830. Des fêtes qui culmineront dimanche avec le combat de l'Échasse d'Or, tradition qui remonte à 1411, quand les Mélans, de la vieille ville, échasses jaune et noir, affrontaient les Avresses, venus d'au-delà des remparts, échasses rouge et blanc. Un combat désormais reconnu par l'Unesco.

Preuve de l’engouement que rencontrent ces joutes, pour la toute première fois, ce samedi, sur la place du Théâtre, treize échasseuses âgées de 11 à 43 ans en découdront, elles aussi, en vue de décrocher la première échasse de diamant de l’histoire, un trophée qui sera remis en jeu chaque année. Dimanche, avant la 55e joute de l’Échasse d’Or aura lieu aussi la première joute des écoles (à 14 h) entre une centaine d’élèves de 5e et 6e primaires. Ce double événement aura lieu, lui, place Saint-Aubin. Les Wallos, ce sont aussi les très nombreux concerts, place d’Armes et place Saint-Aubain.

Traces de colonisation

À Bruxelles, les traces de colonisation dans la ville sont la thématique choisie pour les Journées du Patrimoine. Des journées qui s'inscrivent toujours à Bruxelles dans un agenda particulièrement chargé - journée sans voiture dimanche de 9 h 30 à 19 h et Folklorissimo samedi et dimanche aux alentours de la Grand-Place.

Concernant les "Heritage Days/Journées du Patrimoine" (HD/JP), si certains événements et bâtiments ne sont accessibles que sur réservation et affichent déjà complet, d’autres sont en accès libre. L’Urban Point Contact, situé au Mont des Arts, 7, est le centre névralgique de ces journées du patrimoine. Parmi les lieux accessibles, on notera, par exemple, le chalet norvégien, rue de Brederode, appuyé au mur du parc du Palais royal. Ce bâtiment abritait l’administration et les bureaux de l’ancien siège de l’État indépendant du Congo. Une des très nombreuses promenades organisées par différents partenaires des HD/JP se fera au départ de la statue équestre de Léopold II et vous conduira sur les traces encore visibles de cet empire colonial dont la gestion et l’organisation s’opéraient depuis Bruxelles. Le quartier Notre-Dame aux Neiges, près de la colonne du Congrès, abrite quelques édifices exceptionnellement ouverts ce week-end, comme l’Hôtel de Knuyt de Vosmaer, rue du Congrès, qui fut propriété du Baron Empain qui créera la compagnie du chemin de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains.

Chef-d’œuvre Art Nouveau dû à Victor Horta, l’Hôtel Van Eetvelde porte le nom de l’ancien administrateur général des Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo. Il supervisera l’exposition coloniale de Tervuren en 1897. Symboles visibles du passé colonial belge, le Cinquantenaire, son parc et l’avenue de Tervueren verront aussi nombre de leurs éléments accessibles, autant d’occasions de revenir sur ces grandes Expositions dont Bruxelles et la Belgique furent friandes jusqu’en 1958. Les collections des musées de l’ULB seront, elles aussi, visitables. L’exposition questionnera l’origine de ces pièces.

Si le Congo, le Rwanda et le Burundi seront fort présents lors de ces journées, la Aboriginal Signature Estrangin Gallery, à Koekelberg, mettra un coup de projecteur sur l’art de ces peuples des Premières Nations d’Australie qui, à force de combats incessants pour leurs droits, des combats soutenus par des démarches artistiques, ont prouvé le bien-fondé de leurs revendications sur leurs terres et de récupérer ainsi un territoire grand comme 55 fois la Belgique.

À côté de ces très nombreuses activités thématiques, de nombreux édifices habitués de ces HD/JP ouvriront leurs portes : Bourse ; hôtel de ville de Bruxelles ; les Ateliers des Tanneurs ; le palais d’Egmont ; le siège de BNP Paribas Fortis ; le cercle royal gaulois artistique et littéraire ; le Palais des Académies ; le Parlement européen ; les temples maçonniques de la rue de Laeken et ceux de la rue du Persil (on signalera qu’à côté du grand temple égyptisant restauré en 2015, plusieurs temples plus récents seront, eux aussi, accessibles) ; la Bibliothèque Solvay ; le moulin à vent de Woluwe-Saint-Lambert ; le musée et les jardins van Buuren à Uccle ; l’ancienne salle Aegydium à Saint-Gilles ; le vieux béguinage d’Anderlecht, le plus petit de Belgique, qui vient de bénéficier d’une campagne de restauration ; le Queens Brussels à Laeken ; les hôtels de ville ou communaux de Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Gilles, Schaerbeek.

De nombreuses ambassades et centres culturels étrangers seront aussi visitables. Expositions et animations rythmeront ce week-end dans ces lieux rarement ouverts au grand public.