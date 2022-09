Ces quatre jeux de société "made in Belgium" vont vous amuser

©D.R.





Chez Marcel

Qui d'autre qu'un Belge aurait pu inventer Barabistouille, un jeu dans lequel vous incarnez… un pilier de comptoir, attablé dans un bar, "Chez Marcel". Le but du jeu consiste à récupérer un maximum de capsules. Comment ? En participant à un débat avec les autres clients à qui vous exposerez vos arguments tout en tenant compte du caractère de votre personnage. Comment l'étudiant psychopathe, très manipulateur, et la mamy, un brin naïve, répondraient-ils à la question suivante : "quelle est l'importance du regard des autres sur soi ?" Les joueurs qui ne participent pas à la conversation récompensent ensuite la meilleure interprétation. Jouissif !

Joueurs : 3 à 10.

Age : 12 +

Durée de jeu : 15-20 minutes.

©D.R.

Place à l’improvisation

Dans Nonsense Family, un jeu de société créé au Plat Pays, chaque joueur devra faire preuve d’imagination. Il commence par tirer une carte situation, qu’il lit à voix haute, puis une carte mot, qu’il garde secrète. À lui ensuite d’imaginer un récit dans lequel il devra placer le mot pioché. Les autres joueurs écoutent son histoire et notent les mots qu’ils trouvent suspects. Si le mot n’a pas été détecté, le joueur gagne 50 points. S’il a été trouvé, celles et ceux qui l’ont repéré gagnent 25 points.

Joueurs : 3 à 6.

Age : 6 +

Durée de jeu : 30 minutes.

©D.R.

Pour l’apéro

Co-créé par le Belge Théo Rivière, “Bag of Chips” est le jeu de société à sortir à l’heure de l’apéro. Le but est de miser sur des objectifs – chaque joueur en reçoit six à réaliser – pour

gagner le plus de jetons récompenses. Placez tous vos chips à l’intérieur du sac que le dealer distribuera ensuite aux autres joueurs qui devront faire preuve de stratégie. “Bag of Chips”, c’est le poker des amateurs de pommes de terre croustillantes !

Joueurs : 2 à 5.

Age : 8 +

Durée de jeu : 15-20 minutes.

©D.R.

Les mots dans le trèfle

Créé par le Belge François Romain et publié chez Repos Production, une maison d’éditions bien de chez nous, “So Clover” est un jeu d’ambiance et d’associations d’idées coopératif. Chaque joueur reçoit une tablette sur laquelle il place aléatoirement quatre cartes “mots” qui doivent rester secrètes. Son objectif ? Faire deviner un binôme de mots à l’aide d’un troisième mot. Un jeu qui fera travailler vos méninges !

Joueurs : 3 à 6.

Age : 10 +

Durée de jeu : 20 minutes.