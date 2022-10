Accueil Lifestyle Magazine Comment et pourquoi recycler son surplus de lait maternel Toutes les mamans allaitantes vous le diront : leur lait est extrêmement précieux… et pas question d’en gaspiller une goutte. Laura Vliex ©Shutterstock

Surtout s’il s’agit du lait qu’elles ont passé de longues minutes à récolter, accrochées à un tire-lait bruyant qui les empêchait de vaquer à leurs occupations. Si les mères s’adonnent à cette activité, ô combien fastidieuse, c’est souvent dans le but de se créer une réserve de lait qu’elles pourront congeler et remettre aux personnes en charge de la garde leur tout-petit une fois qu’elles auront repris le travail et que celui-ci sera placé en milieu d’accueil. Mais, aussi dans le but de pouvoir inclure les pères qui souhaitent soulager...