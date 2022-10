Le Bold Woman Award by Veuve Clicquot : quel dynamisme au féminin en Belgique !

La Maison Veuve Clicquot a remis le Bold Woman Award 2022 à Amélie Matton, CEO d’Ecosteryl, et le Bold Future Award Belgique 2022 à Florence Derck et Diane van Impe, Fondatrices de Demain Art. Ces prix récompensent depuis 50 ans à travers le monde des générations de femmes à être toujours plus audacieuses. Aujourd’hui plus que jamais, la Maison Veuve Clicquot a un rôle concret à jouer et une véritable contribution sociétale à apporter pour accompagner les femmes entrepreneures.

Qui est Amélie Matton ? Ingénieure commerciale, spécialisée en environnement et en commerce international,la jeune femme a directement opté pour le développement d’un projet dans un secteur à la croisée de l’environnement et de la santé. Le concept, belge, innovant et unique au monde, consiste en la conception, la fabrication et la commercialisation de machines spécifiques dédiées au traitement et au recyclage des déchets médicaux infectieux. Ecosteryl est désormais présent dans 60 pays, et est également reconnus par l’OMS, les Nations-Unies, et la WB. Labellisé par la fondation Solar Impulse, ce concept est reconnu comme l’une des 1000 solutions efficientes et rentables pour protéger l’environnement.

Quant au duo composé de Florence Derck et Diane van Impe, il est actif dans le domaine de la scène artistique locale. Lors du premier confinement, les artistes ont beaucoup souffert du manque de visibilité. Elles se décident alors à lancer Demain Art, une plate-forme de vente numérique pour les artistes émergents, vivant et travaillant en Belgique et ne bénéficiant pas encore du soutien d’une galerie. Les deux associées et amies contribuent depuis ce jour à dynamiser la scène artistique locale. Leur objectif : que Demain Art devienne une référence dans le milieu de l’art et soit reconnu pour dénicher de jeunes talents et proposer des œuvres de qualité à des prix accessibles.

La Maison a également tenu à récompenser un homme qui participe par ses actions concrètes à une meilleure représentation et considération des femmes dans la société. Le Bold Champion Award, un Prix d’honneur, a donc été remis à Wouter Torfs, CEO de la société de chaussures Torfs.

La cérémonie a eu lieu au MAS à Anvers, en présence d’Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, de Stéphanie Rouville, Consule Générale de France et de Chloé Stefani, General Manager Moët Hennessy Belux.

Photo : Chloé Stefani, Diane van Impe, Florence Derck, Amélie Matton, Annelies Verlinden, Stéphanie Rouville (© Martin Pïlette)