Une campagne contre la discrimination envers les mamans allaitantes

Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel (SMAM), qui aura lieu du 17 au 23 octobre 2022, Alison Cavaillé, la fondatrice de la marque de vêtements d’allaitement Tajinebanane, lance une campagne d’affichage dans les rues de Bruxelles pour dénoncer la brutalité des remarques auxquelles les mères doivent parfois faire face lorsqu’elles donnent le sein à leur bébé en public.

"Qu'est-ce qui doit nous choquer le plus ? Une mère qui allaite son bébé ou son enfant dans un lieu public ou la réaction de certains face à cet acte du quotidien que l'on devrait banaliser ?", telle est la question que s'est posée Alison Cavaillé, fondatrice de la marque Tajinebanane, née il y a quatre ans. Nous sommes en 2018, la jeune femme vient de donner naissance à son petit garçon et se heurte à un constat effarant : il manque cruellement de fringues qui permettent aux jeunes mamans d'allaiter partout, tout le temps, et de vivre leur maternité sereinement sans avoir à se soucier d'éventuels regards posés sur leur poitrine. "J'ai allaité mes deux premiers enfants, qui ont aujourd'hui 14 et 10 ans, sans me préoccuper de ce que je portais", nous confie Alison Cavaillé. "Mais, ma dernière grossesse a été plus compliquée. J'étais enceinte de huit mois quand j'ai fait une terrible crise d'appendicite, puis une septicémie qui a failli me coûter la vie et celle de mon enfant qui est né prématurément. Après mon accouchement par césarienne, je n'ai pas été autorisée à allaiter. Parce que j'étais sous perfusion et nourrie par une sonde gastrique. Un mois après sa naissance, grâce à la force de mon mental, j'ai réussi à produire assez de lait que pour le nourrir."

Allaiter partout, tout le temps

Mais, ce dont Alison manque à l'époque, ce sont des vêtements d'allaitement aussi stylés que pratiques. Elle décide alors de lancer sa marque, Tajinebanane, en référence aux différentes cultures de leur famille. Elle a des origines marocaines et son compagnon est Antillais. Ses premiers t-shirts se vendent en un rien de temps et Tajinebanane fédère une communauté de mamans allaitantes qui, en plus d'arborer des pièces branchées, défendent leur droit de pouvoir allaiter en toutes circonstances. Tajinebanane, en plus d'être une marque, devient un combat. "Si la majorité des gens sont bienveillants vis-à-vis de l'allaitement en public, des femmes ont tout de même été traumatisées par des remarques, des commentaires, qui les ont poussées à se confiner chez elle pour nourrir leur bébé."

En 2021, une maman allaitante et son bébé se font apostropher par des agents de sécurité à Disneyland Paris. L'année suivante, une mère raconte qu'elle a dû allaiter son bébé dans sa voiture, sur une aire d'autoroute, après s'être fait chasser d'un restaurant. Six mois plus tard, en juin, Jasmin, qui apparait dans la campagne de Tajinebanane, doit interrompre la tétée de son enfant au Musée du Louvre car "elle risque de déranger les autres visiteurs." "Aujourd'hui encore", poursuit Alison, qui crie son ras-le-bol," les mères allaitantes vont se cacher aux toilettes. Lutter contre la précarité et la solitude des jeunes mères, contre la discrimination au travail, contre la violence verbale et parfois physique dont elles sont victimes est une priorité. Soutenir et protéger l'allaitement maternel relève de la responsabilité de tous, du gouvernement, aux professionnels de santé, en passant par les employeurs, les particuliers et les co-parents."

En parallèle à cette campagne, la créatrice de mode a imaginé un t-shirt, pour les mamans allaitantes et les autres, brodé du slogan historique de la marque, #milktamère. L’intégralité des bénéfices des ventes sera reversée à l’association "En avant toute(s)", qui lutte contre l’égalité des genres et les violences sexistes et sexuelles.

Plus d'infos via tajinebanane.fr