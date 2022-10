Essai auto Smart #1 : Retour dans la hype

Souhaitant se défaire de son image de constructeur d’ultra-citadines, Smart se relance avec… un SUV électrique. Rassurez-vous toutefois, celui-ci reste encore très compact, et ne renie pas son amour des centres urbains. Et surtout, il vise à renforcer le positionnement de Smart en marque plus "hype" que jamais !

Avec 4,30 mètres de long, la #1 est clairement le plus grand véhicule construit par la marque . On est assez loin du concept originel. Heureusement, le design jovial aux proportions soignées le rend moins massif qu'il n'y parait. Ce SUV a indéniablement un facteur « cool », encore plus évident lorsqu'on passe à bord. Des couleurs, de la lumière, de bons matériaux, des formes rondes et fluides : cet intérieur est vraiment accueillant. Pièce maîtresse : le généreux...