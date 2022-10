Accueil Lifestyle Magazine Balades morbido-rigolotes, de quoi s'amuser durant la période de Toussaint Entre Halloween et jours des morts, la période est au morbide, mais autant en rire, ou en frissonner, de Binche à Evere en passant par Tournai, l’Eau d’Heure ou Aubechies. Jean Bernard

On commence ce tour d’horizon d’activités liées à la Toussaint et à Halloween par la nouvelle exposition temporaire du Musée du Carnaval et du Masque, à Binche , mettant à l’honneur l’un des événements les plus...