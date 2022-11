L’autre versant de Marie Warnant à voir dans un cabinet de curiosités autour de l’art et du tarot

On savait que la chanteuse dessinait, tirait les cartes. Cette fois, elle dévoile son amour du collage et des collaborations avec d’autres artistes dans un joyeux chambard, un "Cabinet de Curiosités" à voir à la A.Galerie à Bruxelles.

On avait découvert en février dernier après des années de silence (pandémie oblige) le nouvel album de la chanteuse bruxelloise. "Un album… "que dis-je, c’est un album ?", pour paraphraser Cyrano : c’est un double album, un gros projet, peut-être le plus personnel, qui fait le lien entre tarot, mots, sons et collaborations avec d’autres artistes. Bref, un très bel "Amour sans fin" entre électro, ballades et reggae, à écouter comme on navigue, parfois doux, parfois secouant, toujours roulant.

L'album "Amour sans fin" de Marie Warnant : un retour flamboyant entre électro et tarot

On retrouve Marie Warnant en cette fin de mois de novembre, toujours en ébullition, à l’image de ses cheveux bouclés et aériens ! Elle finit de préparer cette fois une expo : "L’idée, c’est de présenter toute la partie visuelle qui s’est développée autour du premier album, Amour sans fin". Avant même de commencer à composer, Marie Warnant, passionnée de tarot et qui a développé un plaisir aigu à manier cet art divinatoire, avait créé son propre jeu de cartes.

Réalisées en collages, à partir de découpages tirés des anciens numéros du magazine les Inrocks. Pour l’identité d’Amour sans fin, c’est Sébastien Alouf qui s’y était mis, de même qu’un artiste espagnol, Felipe Medrano avec qui elle chante. Enfin, Dorian Leynen, geek musicos, graphiste en recherche et prof a fait surgir le sien d’une technique totalement novatrice, Midjourney. Toutes ces versions sont à retrouver en affiches et cartes, originales et qui ouvrent les portes de l'imagination, sinon de la perception !

Les cartes de tarot de Sébastien Alouf ©DR

A ça, l'artiste a ajouté des objets qui se rapportaient de près ou de loin au tarot, comme à l’album. Des amis et artistes comme Elvis Pompilio ont aussi été invités à se joindre à cette ambiance chaleureuse. Plus qu'une expo, "c'est un partage de l’espace et de la créativité, parce qu'ensemble c'est bien mieux" décrit la chanteuse.

Les oeuvres, variées, seront bien sûr à vendre, de quoi faire de beaux cadeaux uniques en vue des fêtes ?

Enthousiasmant aussi : Marie Warnant a pressé des vinyles rouges transparents de l'album "Amour sans fin", magnifiques collectors comme celui qu’elle utilise sur scène. Et a demandé à Séverine Piette, grande connaisseuse du tarot, de venir donner des lectures individuelles de cartes. Et ça, c’est cadeau, à réserver sur l’adresse mail sevpiette@hotmail.com ou sur place.

En attendant le printemps : un double album de 22 titres (CD et Vinyles) sera à découvrir le 22 mars 2023 avec la tournée de concerts. Dont le premier, au Botanique, le 26 mars !

Du 22 au 29 novembre, A.Galerie, rue du Page, 25 – 1050 Bruxelles, de 14.30 à 19h.