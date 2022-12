Cinq jeux de société qui passent par la cheminée

Si nos enfants aiment l’univers d’Ernest et Célestine, Saint-Nicolas pourrait faire d’une pierre deux coups. En offrant à nos marmots des places de ciné pour aller voir le film, qui sort le 19 décembre en salles… ou la boîte de jeu de société adaptée de l’histoire. Dans ce jeu coopératif, joli et poétique, il faut aider la petite souris et le gros ours à se retrouver avant l’arrivée de la police. Pour ce faire, nous devrons piocher une tuile sur laquelle est dessiné un symbole que nous devrons reproduire dans le dos de notre partenaire afin qu’il devine quel indice lui permettra d’avancer dans la partie.

Age : 5 + Nombre de joueurs : 2-6 Durée de jeu : 15’.

Le jeu Ernest et Célestine ©D.R

Escape Game

Connaissez-vous “Unlock” ? Ce jeu de société, qui se décline sous plusieurs versions, est un Escape Game qui se joue à la maison, en famille ou entre amis. Notre édition coup de cœur ? “Heroic Adventures”, qui contient trois missions diamétralement opposées. La première vous plongera dans l’univers des jeux vidéo tandis que, pour la deuxième, vous devrez vous glisser sous les traits de Sherlock Holmes. Enfin, la dernière mission, vous embarquera au Pays des Merveilles avec Alice qui peine à retrouver son désormais célèbre lapin blanc. Pour l’avoir testé, on préfère vous prévenir, les énigmes sont retorses. Pour les plus jeunes, on conseillera plutôt “Unlock Kids”, à partir de 8 ans qui, en plus, ne nécessite pas de jouer avec un smartphone, comme c’est le cas dans la version classique. Les parties sont aussi généralement plus courtes et durent approximativement 20 minutes.

Age : 10 + Nombre de joueurs : 1-6 Durée de jeu : 60’.

Le jeu Unlock ©D.R

Attaque de zombies

À défaut de partir en vacances, incarnons les campeurs de “Oh My Brain” qui ont la mauvaise surprise de se faire attaquer par des zombies alors qu’ils espéraient simplement griller leurs chamallows au coin du feu. Essayons de survivre à cette attaque en piégeant nos adversaires grâce aux cartes “attaques” que nous avons en main ! À chaque victoire, nous obtiendrons des petits cerveaux rigolos, le but étant d’en accumuler le plus possible pour remporter la partie.

Age : 8 + Nombre de joueurs : 2-5 Durée de jeu : 15’.

Le jeu Oh my Brain ©D.R

Pas vu, pas pris

Dans “Pas vu, pas pris”, nous incarnons des fantômes malicieux s’amusant dans les couloirs d’un hôtel. À force de déplacer tous les meubles, ils finissent par réveiller les clients. Sauf qu’il ne faut pas qu’ils nous aperçoivent ! À nous, donc, d’être stratégique pour rejoindre le hall d’entrée de l’hôtel sans nous faire repérer. Piochons une carte pour savoir quels meubles nous pouvons déplacer pour nous camoufler et combien de pas vers la sortie nous sont accordés.

Age : 8 + Nombre de joueurs : 2-4 Durée de jeu : 30’.

Le jeu Pas vu Pas pris ©D.R

Classique revisité

Les amoureux de jeux de société connaissent assurément “Carcassonne”, un incontournable de n’importe quelle ludothèque qui se décline ici dans sa version hantée, intitulée “Ombres et brouillard”. Dans ce jeu coopératif, nous devrons faire preuve de stratégie pour défendre le royaume de Carcassonne qui est attaqué par les fantômes. Bonne nouvelle : cette version peut aussi être utilisée comme une extension du jeu de base.

Age : 8 + Nombre de joueurs : 1-5 Durée de jeu : 35’.