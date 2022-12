Pour Monsieur, à droite, c’est le fabricant anglais Cyclology qui propose ce T-shirt longues manches au prix de 29,90 €. À droite pour Madame, Scott propose un modèle simple et efficace qui fait la part belle au vélo et au ski, 24,90 €

www.cycologygear.eu/

www.scott-sports.com

Des gants qui donnent chaud

La marque Ekoi a développé ces gants pour tous les cyclistes, qu’ils soient sportifs ou urbains. Pas d’inquiétude, ils sont prévus pour des températures allant jusqu’à -20°.Grâce à un système de batterie, ils diffusent de la chaleur de manière uniforme. La vraie parade contre le grand froid. Avec trois possibilités de chauffe: 30°, 35° et 40°. Actuellement, 90 € – Prix normal 180 € – www.ekoi.com

Sacoche : à dos ou accroché au vélo

La marque allemande CityGo est leader dans la fabrication de sacs et de vêtements pour les cyclistes urbains. Ici, avec le CityGo Bike 23, c’est le sac par excellence ! Au choix : sac à dos ou sacoche que l’on accroche sur son vélo. Il résiste à toutes les conditions météo. Il est joli et en plus réalisé en matériaux durables et en partie recyclés. 150 € – www.vaude.com/

C’est le pied !

Lancé en 2013, LCF – La Chaussette de France propose des chaussettes pour tous les sportifs, dont les cyclistes.

Pour ces derniers, ce sont deux modèles, la Paulette Sailor (photo) et la Louison. Un look très sympa qui sort des standards, tout en gardant les spécificités liées au vélo. Du made in France comme on l’aime ! 15 € – www.la-chaussette-de-france.fr/

L’important, c’est d’être imperméable

Vaude encore, qui propose pour il ou elle, des vestes adaptées à la pratique de vélo en ville. Chaudes et imperméables, elles résistent à toutes les épreuves pour donner un confort maximum à ses utilisateurs. Pour Madame, une veste longue, coupe vent et ultralégère puisqu’elle ne pèse que 350 grammes. Pour Monsieur, cette veste issue de pneus recyclés. Étanche et respirante, elle permet d’affronter les jours de pluie sans inquiétude.Pour femmes : Kapsiki II Parka – 180 €

Pour hommes : Comyou Pro veste – 210 €www.vaude.com/

Et la tête !

Specialized a présenté il y a quelques mois son nouveau casque Mode. Il porte bien son nom ; très design, élégant et léger, il est le compagnon idéal pour vos déplacements en ville. Et pour ne rien gâcher au plaisir, il est certifié cinq étoiles.120 € – www.specialized.com/

Le Stromer Smart Helmet est un casque superbe qui reste dans l’esprit de la marque suisse. Haut de gamme, technologique et esthétique. Si Stromer dit de lui que c’est un casque intelligent, c’est surtout qu’il a un système d’éclairage très moderne. Connecté à l’appli, il réagit aussi au coup de frein soudain. Le top pour les utilisateurs de speedbike et VAE.279 € – www.stromerbike.com/